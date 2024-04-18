Библионочь-2024 в Барнауле. Куда сходить и что посмотреть

Основной площадкой в столице края традиционно станет "Шишковка"

18 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

Библионочь-2023 в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

19 апреля Алтайский край в 13-й раз присоединится к всероссийской акции в поддержку чтения и книг "Библионочь". В этом году в ней примет участие почти 600 библиотек края.

В Барнауле главной площадкой мероприятия традиционно станет краевая библиотека им. Шишкова (ул. Молодежная, 5). Она ждет гостей с 18 до 22 часов. Важно, что вход будет только по читательским билетам. Организаторы просят оформлять их заранее: регистрации новых читателей в день "Библионочи" не будет.

Что интересного подготовила "Шишковка"

В библиотеке пройдут настоящие спектакли (от Литературного театра "Шишковки" и студентов колледжа культуры и искусств), мастер-классы (например, как сделать ракету из бумаги), лекции, книговороты, ярмарка мастеров, книжные выставки (в том числе редчайших изданий), викторины, огромная игротека с "настолками" на русском и английском языках.

Также гостей ждет Пушкинский бал от студии старинного танца "Северная сторона", дискотека под живую музыку на настоящих средневековых инструментах, чтения с алтайскими писателями, а еще специальный квест от библиотеки.

Подробную программу с расписанием можно посмотреть тут. А все мероприятия краевых библиотек можно увидеть здесь.