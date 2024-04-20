Танцы, опера и мастер-классы. Как прошла Библионочь в главной библиотеке Барнаула

Мероприятие состоялось вечером 19 апреля

20 апреля 2024, 11:15, ИА Амител

Библионочь-2024 / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле вечером 19 апреля в краевой библиотеке имени Шишкова праздновали Библионочь. Мероприятие было посвящено литературе и искусству, и каждый посетитель смог найти себе занятие по душе.

Как рассказала наш фотокорреспондент, на первом этаже библиотеки можно было приобрести уникальные открытки по произведениям современных отечественных авторов. Здесь же можно было станцевать вальс и почувствовать атмосферу, о которой обычно читают в книгах русской классики.

На третьем и четвертом этажах библиотеки были организованы мастер-классы по оригами, рисованию, шитью. Посетители могли создать открытку своими руками или сделать коробочку-чехол для книги.

Не обошлось и без интеллектуальных игр, посвященных истории Алтайского края, финансовой грамотности и изучению английского языка. Победители получили призы: открытки, наклейки и закладки для книг.

В рамках мероприятия также прошли лекции на различные темы: от классической прозы и поэзии до быта древних времен. Кроме того, гости могли насладиться живым исполнением оперы под аккомпанемент пианино. Особенностью этой Библионочи также стал показ актерских сцен из различных произведений.

Все это позволило посетителям окунуться в мир литературы и искусства и получить незабываемые впечатления. Подробнее о том, как прошла Библионочь-2024, смотрите в нашем фоторепортаже.