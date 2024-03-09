Бибо, бандит Сибири и Денис. Самые смешные названия семян

Креатив производителей семян для рассады не знает границ

09 марта 2024, 07:10, ИА Амител

Семена в барнаульских магазинах / Фото: amic.ru

Вместе с первыми весенними деньками приходит он – садово-огородный сезон. И первым делом, что делают садоводы, – это выбирают семена для рассады. Мы заглянули в барнаульские магазины и посмотрели, что предлагают производители. А если быть точнее, то какие названия они придумывают.

И, судя по всему, если у кого и заканчивается креатив, то только не у производителей семян овощей и фруктов.

Ранее amic.ru писал, когда сажать перцы, баклажаны, томаты на рассаду и верить ли в лунный календарь.