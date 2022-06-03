Алтайское госпредприятие вошло в черный список Минторга США

Федеральный научно-производственный центр «Алтай» вошёл в чёрный список министерства торговли США, сообщает ТАСС. Всего в перечень попало 70 компаний из России и одно предприятие из Белоруссии.

В список, помимо прочих, также вошли Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина, Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева, Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова, Иркутский авиационный завод и другие.

«Эти организации, как было определено правительством США, действуют против интересов национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов», — сообщили в американском минторге.

АО ФНПЦ «Алтай» — государственное предприятие оборонной промышленности, расположенное в Бийске. В 1960-е — 1980-е годы было в числе градообразующих. С 2011 года входит в состав корпорации «МИТ» и, вместе с ней, — в госкорпорацию «Роскосмос». Одно из крупнейших промышленных предприятий Алтайского края.

Ранее Минфин США включил в санкционный список официального представителя МИД РФ Марию Захарову, главу Минстроя РФ Ирека Файзуллина, зампреда правительства РФ Дмитрия Григоренко, министра экономики Максима Решетникова и министра транспорта Виталия Савельева.