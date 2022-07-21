Бийчане пожаловались на «вонючую» жидкость, которая попала в Бию

Бийчане обнаружили на Бии участок берега в центре города, который оказался покрыт маслянистой жидкостью с резким запахом. Как сообщает «Вести Алтай», неприятное пятно постепенно сходит в воду.

Специалисты Министерства природных ресурсов уже обследовали территорию и взяли пробы воды и грунта. Сейчас они переданы в Росприроднадзор. По некоторой информации, это могут быть отходы лакокрасочного производства — их захоронение могла размыть река.

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Общество Алтайское Минприроды взяло на контроль ситуацию со зловонием в Бийске

Напомним, что ранее бийчан взволновало внезапно возникшее в городе зловоние. Появлявшийся под вечер кислый запах сначала будоражил жителей района «Приобья» и Зеленого клина, а после «кислятина» добралась до Центра.

По одной из версий причиной появления неприятного запаха стала птицефабрика. По другим — работа очистных сооружений и мясокомбината. Кроме того, зловоние могло добраться до Бийска потоками ветра с полей Зонального района, которые добрили птичьим пометом.

Отмечается, что сейчас Минприроды Алтайского края взяло на контроль ситуацию и ищет источник неприятного запаха.