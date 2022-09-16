«По-лютому разнесла». Московской проверяющей из ОНФ не понравились работы по благоустройству на Алтае

На этой неделе в Алтайский край прибыла с инспекцией член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина. 15 сентября во время посещения Бийска представительница Народного фронта Путина была крайне недовольна некоторыми объектами.

«По-лютому разнесла», — написали члены краевого отделения ОНФ о визите Калининой в Бийск. Она поставила работе по благоустройству в городе «троечку».

Возбуждайте уголовные дела!

Первое, что показали гостье, был сквер в районе Льнокомбината, эту территорию обустроили в 2020 году. Здесь Калининой не понравилось всё. Она назвала проект непродуманным и опасным для детей, а также отметила, что после сдачи сквера его отвратительно содержит местный «Зеленстрой».

А чтобы коммунальщики поторопились и исправились, надо возбуждать уголовные дела о халатности, предложила московский эксперт участвующим в инспекции сотрудникам прокуратуры.

Рядом со сквером на стадионе Светлана Калинина заметила незакреплённые футбольные ворота и тут же потребовала их убрать. Напомним, что 8 сентября такими же воротами был смертельно травмирован 16-летний подросток в селе Алтайском.

Что ещё не понравилось инспектору из ОНФ в Бийске?

Г-жа Калинина проверила два двора на улице Льнокомбинат, благоустроенных по нацпроекту в 2021 году. Проекты их благоустройства тоже вызвали нарекания с точки зрения безопасности жителей.

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Кроме того, гостья попеняла местным властям на то, что трава в городе не скошена, а во дворах многое не отремонтировано. В одной из проинспектированных многоэтажек она была возмущена состоянием кровли и плит перекрытия.

В сквере возле ТРЦ «Ривьера» Светлана Калинина, наоборот, вначале даже похвалила хорошо уложенную плитку. Но не поленилась проверить толщину покрытия вокруг тренажёров. Оказалось, что это сделано не по стандарту и нужно всё исправить. А также рекомендовала поставить в этой зелёной зоне зонтики от палящего солнца, чтобы пенсионеры и мамы с детьми могли отдохнуть в тени.

А в парке Строителей проверяющую заметили юные скейтбордисты и самокатчики. Они пожаловались Калининой на дефекты площадок. Та пообещала выйти на ассоциацию скейтеров России, чтобы профи приехали в Бийск и помогли местным любителям.

Но были и плюсы

Тем не менее строгого эксперта порадовало благоустройство в сквере Котельщиков, на площади 9 Января и на бульваре городского ДК.

«Действительно, похоже, что это городские парки, а Дворец — украшение Бийска», — резюмировала Калинина.

В Новоалтайске Калинина была мягче

Также гостья побывала в Белокурихе и в Новоалтайске. О последнем она сказала, что верит в команду Новоалтайска.

«Город такой домашний и уютный, здесь многое делается для людей. У меня есть претензии к подрядчикам, и они в ближайшее время будут включены в список недобросовестных. Но то, что при скромном бюджете столько делается в плане благоустройства, дорогого стоит. Дворовые территории благоустроены и ухожены», — заявила Калинина.

Она порекомендовала срочно найти собственников гаража, вокруг которых стоит высокая трава, что представляет угрозу, так как трава может загореться. К этому делу она предложила срочно привлечь полицию. А на площади им. Ряполова указала, как устранить недоделки.

Курортная зона в Белокурихе впечатлила гостью. Но в самом городе она раскритиковала состояние дорог, мусор вокруг контейнерных площадок и заброшенные здания, где могут покалечиться дети и скрываться преступники.

16 сентября Светлана Калинина работает в Барнауле.