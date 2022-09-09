В Алтайском крае подростка насмерть придавило футбольными воротами

16-летний подросток в селе Алтайском Алтайского края погиб после того, как на него упали футбольные ворота, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК.

По данным следствия, юноша был студентом местного колледжа. Вечером 8 сентября он со своим другом находился на территории стадиона «Темп».

«После того как юноша решил подтянуться взявшись за перекладину футбольных ворот, неприкреплённая к земле металлическая конструкция упала вниз, придавив несовершеннолетнего. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Напомним, в начале июня подобный инцидент случился в селе Улыбино Новосибирской области. Тогда 14-летний мальчик начал раскачиваться на перекладине футбольных ворот, из-за чего они упали ему на грудь.