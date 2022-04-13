Почти 200 жилых домов в Бийске 14 апреля останутся без отопления и горячей воды

В четверг, 14 апреля, в Бийске на шесть часов отключат отопление и горячую воду, сообщает «Бийский рабочий».

Отключение продлится с 09:00 до 15:00. Оно затронет 192 жилых дома от ул. Васильева до района Переезд, включая частный сектор Мочище.

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Общество Десятки домов останутся без отопления и горячей воды в Барнауле 13 апреля

Список домов, попадающих под отключение:

• Ул. 7 Околоток, 26,

• Ул. Васильева, 2/1, 2/2, 4Б/1, 4, 4Б,

• Ул. Дарвина, 10, 3, 4, 6, 7, 8, 9,

• Ул. Кирпичная, 95,

• Ул. Коллективная, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 34, 5, 8,

• Ул. Лазо, 10, 19,

• Ул. Максимовой, 107, 109,

• Ул. Мартьянова, 105, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 122, 123, 124, 126, 131, 135, 144, 144/1, 148, 165, 167, 38, 42, 44, 46, 59/2, 62, 64, 64А, 85, 96, 98,

• Ул. Мерлина, 56/78, 56/79, 58, 58/1, 58А, 58Б, 58В, 58Г, 58Д, 60, 62, 64, 67, 76/1,

• Пер. Моторный, 3, 5,

• Ул. Мочищенская, 11, 3, 4, 4А, 6, 8,

• Ул. Новый, 3,

• Ул. Обская, 1/3, 10, 13, 17, 18, 19, 26, 32А, 6, 8,

• Ул. Огородная, 56/1, 56/5, 56А, 56Б, 56В,

• Ул. Параллельная, 4,

• Ул. Парковая, 24, 29,

• Ул. Первомайская, 1/1, 1/4, 1/5, 1/6,

• Пер. Полевой, 10, 14, 16, 33,

• Пер. Полюсный, 4,

• Пер. Поперечный, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61,

• Пер. Поселковый, 26, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 40, 42А, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53,

• Ул. Приобская, 10, 12, 13, 4, 6, 7, 9,

• Проточная, 4, 5,

• Пер. Проходной, 3, 4,

• Ул. Рылеева, 1,

• Ул. Севастопольская, 1, 1/1, 26А, 39, 41,

• Пер. Сигнальный, 4,

• Ул. Суворова, 11, 20,

• Пер. Торцовый, 3,

• Ул. Трофимова, 101, 107, 109, 111, 113, 113/1, 113/2, 113/4, 115, 115/1, 117, 119/1, 133, 135, 137, 141, 143, 147, 147/1, 147/2, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/21, 19/3, 19/4, 21, 21/1, 23, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 45, 47, 47/2, 47А, 53, 53/1, 53/3, 55, 57, 61, 63,

• Ул. Угольная, 74/12, 76, 78, 78/1

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Общество Суд обязал мэрию Барнаула решить вопрос водоснабжения Научного городка

Ранее сообщалось об отключении горячей воды и отопления на 12 часов в части домов Барнаула. Под это отключение попали 28 многоквартирных дома, два детсада, две школы и пять административных зданий.