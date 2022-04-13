Десятки домов останутся без отопления и горячей воды в Барнауле 13 апреля

13 апреля в Барнауле временно отключат горячую воду и отопление в части домов, сообщает пресс-служба СГК.

Отключение продлится 12 часов — с 09:00 до 21:00.

Под него попадут 28 многоквартирных домов, два детсада, две школы и пять административных зданий:

• ул. Антона Петрова, 189, 66, 58, 194, 185, 199, 231;

• ул. Георгия Исакова, 229, 72а, 206, 204, 192, 64а, 66, 60, 186, 62а, 193, 182, 191, 64б;

• ул. Малахова, 202, 184а, 183, 181, 64, 68, 237, 233, 180, 184, 200;

• ул. Юрина, 195, 187, 197, 52, 235.

Новости

Общество Несколько домов в центре Барнаула остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Ранее в СГК обозначили сроки отключения горячей воды в Барнауле на предстоящий сезон. Как отмечали энергетики, в этом году время проведения ремонтов и гидравлических испытаний в зоне действия ТЭЦ-3 сократится на один день, а в контуре ТЭЦ-2 — на пять.