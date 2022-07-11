Проезд по двум улицам ограничат в Бийске до 20 августа

В Бийске с 12 июля по 20 августа в связи с проведением дорожных работ закроют сквозное движение автотранспорта на двух улицах, сообщает администрация города во «ВКонтакте».

Запрет на проезд будет действовать:

• по ул. Ленинградская от ул. им. Героя Советского Союза Васильева до ул. Ударная

• по пр. Кирова от ул. Советская до ул. Революции.

Ранее сообщалось, что в июле в Барнауле перекроют движение транспорта на трёх участках.