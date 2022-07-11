Проезд по двум улицам ограничат в Бийске до 20 августа
Меру вводят в связи с дорожными работами
11 июля 2022, 22:44, Никита Черников
В Бийске с 12 июля по 20 августа в связи с проведением дорожных работ закроют сквозное движение автотранспорта на двух улицах, сообщает администрация города во «ВКонтакте».
Запрет на проезд будет действовать:
• по ул. Ленинградская от ул. им. Героя Советского Союза Васильева до ул. Ударная
• по пр. Кирова от ул. Советская до ул. Революции.
Ранее сообщалось, что в июле в Барнауле перекроют движение транспорта на трёх участках.
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