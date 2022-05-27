В Алтайском крае завели два уголовных дела из-за нарушений в бийском туркластере
«Золотые ворота» должны были открыться ещё в 2018 году
В Алтайском крае правоохранители возбудили два уголовных дела после выявления ряда нарушений в бийском туркластере «Золотые ворота», сообщил глава региональной Счётной палаты Виктор Миненок, передаёт ТАСС.
Чиновник отметил, что на создание комплекса из бюджета выделили более 380 млн рублей, еще свыше 40 млн в проект вложили частные инвесторы.
«Мы установили там хищения муниципального имущества, которое было приобретено почти на 20 млн рублей. Возбуждено два уголовных дела, проводятся дополнительные проверки», — сказал Миненок.
По его словам, СП оценила реализацию проекта пессимистично. «Цели и задачи, поставленные в начале реализаации проекта, не достигнуты», — пояснил председатель палаты.
Напомним, «Золотые ворота» должны были заработать ещё в 2018 году, однако по факту сейчас там функционирует только кафе «Горная страна», заведение при этом даже не подключено к газу.
О том, какие именно нарушения выявила Счётная палата на объекте, ранее рассказывал amic.ru.