В Алтайском крае завели два уголовных дела из-за нарушений в бийском туркластере

В Алтайском крае правоохранители возбудили два уголовных дела после выявления ряда нарушений в бийском туркластере «Золотые ворота», сообщил глава региональной Счётной палаты Виктор Миненок, передаёт ТАСС.

Чиновник отметил, что на создание комплекса из бюджета выделили более 380 млн рублей, еще свыше 40 млн в проект вложили частные инвесторы.

«Мы установили там хищения муниципального имущества, которое было приобретено почти на 20 млн рублей. Возбуждено два уголовных дела, проводятся дополнительные проверки», — сказал Миненок.

По его словам, СП оценила реализацию проекта пессимистично. «Цели и задачи, поставленные в начале реализаации проекта, не достигнуты», — пояснил председатель палаты.

Напомним, «Золотые ворота» должны были заработать ещё в 2018 году, однако по факту сейчас там функционирует только кафе «Горная страна», заведение при этом даже не подключено к газу.

О том, какие именно нарушения выявила Счётная палата на объекте, ранее рассказывал amic.ru.