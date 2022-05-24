Стрижка газона зимой и пропавшее оборудование. Какие нарушения нашла Счетная палата в бийском туркластере

Автотуркластер «Золотые ворота», расположенный в Бийске, должны были полностью построить и запустить четыре года назад. И если государство свои обязательства выполнило, вложив сотни миллионов рублей в инфраструктуру, то частные инвесторы заходили на объект с огромной неохотой: за все годы резиденты вложили всего 42 млн рублей или немногим более 4% от плана. Спустя время краевая Счетная палата проверила эффективность турплощадки и нашла множество нарушений. Основные из них перечислены в отчете ведомства за 2021 год. Этот доклад будет презентован на сессии краевого Заксобрания 26 мая. Amic.ru выбрал наиболее интересные факты из документа.

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Кластер «Золотые ворота» планировали создать в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-2018 годы». На проект всего должны были потратить 1,314 млрд рублей. Из них 394 млн рублей шли из бюджетов различного уровня (на инфраструктуру и сети) и еще около 920 млн планировалось привлечь в качестве частных инвестиций (непосредственно на туробъекты). Предполагалось, что кластер будет запущен в 2018 году. Согласно расчетам, резиденты могли создать свыше 500 рабочих мест. Также «Золотые ворота» по оценке чиновников, способствовали бы увеличению турпотока дополнительно на 33 тысячи человек ежегодно. Здесь должны были появиться кафе, рестораны, а также гостиницы, ТРК, АЗС и даже гипермаркет. Всего — 25 объектов.

По факту на территории «Золотых ворот» сейчас работает только кафе «Горная страна» (объект за свои деньги построил предприниматель Алексей Саламатов), также построена газовая заправочная станция. Пока в кластер вложено всего 42 млн частных средств. Бюджетные средства освоили почти все — 374 млн рублей. Деньги ушли на водопровод, сети газо- и электроснабжения, а также подъездные пути к «Золотым воротам» и благоустройство окружающей территории.

К канализации, водоводу и подстанции подключена «Горная страна». Остальные объекты кластера, за исключением дороги, с момента окончания строительства (прошло уже более пяти лет) не эксплуатируются. Кроме того, проверка установила факты необоснованной оплаты работ подрядчикам на общую сумму почти 9,4 млн рублей. Есть среди них и откровенно вопиющие случаи, когда деньги, например, выделялись на прополку и стрижку газона в декабре 2019-2020 годов.

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Счетная палата также провела инвентаризацию оборудования в туркластере и выявила недостачу имущества, купленного на бюджетные средства, на общую сумму 19,7 млн рублей. Например, на месте не оказалось трансформаторов, систем видеонаблюдения и т.д. При этом бийская мэрия потратила с 2015 по 2020 год 8,6 млн рублей на охрану этих объектов. Но чиновники ни разу за это время даже не провели инвентаризацию.

«Проверкой установлены и другие многочисленные финансовые нарушения: неправомерное внесение изменений в контракты, нарушение условий исполнения, неприменение к подрядчикам мер ответственности за нарушение сроков выполнения работ, нарушения при выборе способа закупки, невключение в контракт обязательных условий и т. д.», — говорится в документе.

Результаты проверки кластера «Золотые ворота» рассмотрели на коллегии Счетной палаты с участием прокуратуры Алтайского края. В адрес администрации Бийска внесены представления и предписания с требованием устранить нарушения. Кроме того, все материалы направлены в прокуратуру для рассмотрения и принятия мер. Какие шаги последуют со стороны надзорного ведомства, пока неизвестно.

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Напомним, весной прошлого года в «Горной стране» проездом был премьер-министр Михаил Мишустин. Выяснив, что объект до сих пор не газифицирован, а собственники тратят значительные деньги, отапливаясь за счет электроэнергии, Мишустин адресовал ряд вопросов к краевым властям. Губернатор Виктор Томенко обещал ускорить решение вопроса и дал поручение начальнику управления по туризму Евгению Дешевых. Вскоре работы по газификации возобновили. В сентябре 2021 года глава Минстроя Иван Гилев заявил, что власти Бийска уже готовились к сдаче объекта и формировали обращение в Ростехнадзор для проведения проверки, а подрядчик подготавливал документацию. С его слов, пустить газ в «Горную страну» должны были в течение одного-двух месяцев, однако этого не произошло. Как позднее объяснили в Минстрое, сибирское управление Ростехнадзора выявило ряд изъянов и потребовало их устранить.