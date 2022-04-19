В Бийске не намерены закрывать единственный в городе роддом

В Бийске не планируют закрывать единственный в городе роддом, заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.

Как пишет «Бийский рабочий», ранее в редакцию Бийского телевидения обратились местные жительницы с сообщением о том, что учреждение собираются закрыть. Информацию об этом адресовали министру, который, в свою очередь, её опроверг.

«У нас задачи по реорганизации службы в Бийске нет, в городе один роддом, второй у нас сегодня «под ковидом», поэтому работать учреждение продолжит, — сказал он.

Ранее Дмитрий Попов также сообщил, что в Бийске не станут закрывать отделения для пациентов с почечной недостаточностью. Как и в случае с роддомом, слухи об этом возникли среди местных жителей.