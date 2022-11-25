В Бийске отказались от массовых гуляний и салюта на Новый год

Власти Бийска решили отказаться от массового празднования Нового года, выразив таким образом поддержку участникам СВО, пишет «Бийский рабочий».

Самым крупным станет снежный городок на Петровском бульваре. Открытие ёлки и развлекательные мероприятия для детей планируют провести 28 декабря в 17 часов.

«Праздничной программы для взрослых, выступлений музыкальных и танцевальных коллективов не будет. В Бийске решили поддержать общую тенденцию, которой следуют в различных регионах России и отказаться от массовых гуляний на Новый год. Таким образом в стране выражают солидарность с теми, кто участвует в СВО: „Не время для праздников“», — поясняет издание.

В Бийске в этот Новый год не будет ни массовых мероприятий, ни салюта.

Напомним, Барнаул в этом году, скорее всего, останется без 32-метровой ёлки, поскольку не будет главного снежного городка на площади Сахарова.