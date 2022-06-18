В Бийске открыли пляжный сезон. Рассказываем, где в наукограде можно искупаться и позагорать

Сезон продлится до конца августа, а работать для жителей и гостей города в этот период будут четыре пляжа

18 июня 2022, 12:25, Никита Черников

18 июня в Бийске начался пляжный сезон, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Он продлится до 25 августа. Работать в наукограде официально будут четыре пляжные зоны с соблюдением всех норм безопасности:

  • • Пляжная зона на Зеленом клину;

  • • Пляжная зона у понтонного моста;

  • • Пляжная зона у коммунального моста;

  • • Пляжная зона на квартале АБ.

Напомним, в Алтайском крае купальный сезон начался 10 июня. Всего в регионе открыли 61 пляж в четырёх городах и районах, отмечали в МЧС.

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