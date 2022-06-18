В Бийске открыли пляжный сезон. Рассказываем, где в наукограде можно искупаться и позагорать

18 июня в Бийске начался пляжный сезон, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Он продлится до 25 августа. Работать в наукограде официально будут четыре пляжные зоны с соблюдением всех норм безопасности:

• Пляжная зона на Зеленом клину;

• Пляжная зона у понтонного моста;

• Пляжная зона у коммунального моста;

• Пляжная зона на квартале АБ.

Напомним, в Алтайском крае купальный сезон начался 10 июня. Всего в регионе открыли 61 пляж в четырёх городах и районах, отмечали в МЧС.