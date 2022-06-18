В Бийске открыли пляжный сезон. Рассказываем, где в наукограде можно искупаться и позагорать
Сезон продлится до конца августа, а работать для жителей и гостей города в этот период будут четыре пляжа
18 июня 2022, 12:25, Никита Черников
18 июня в Бийске начался пляжный сезон, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.
Он продлится до 25 августа. Работать в наукограде официально будут четыре пляжные зоны с соблюдением всех норм безопасности:
• Пляжная зона на Зеленом клину;
• Пляжная зона у понтонного моста;
• Пляжная зона у коммунального моста;
• Пляжная зона на квартале АБ.
Напомним, в Алтайском крае купальный сезон начался 10 июня. Всего в регионе открыли 61 пляж в четырёх городах и районах, отмечали в МЧС.
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