С начала купального сезона в Алтайском крае утонули 9 человек, все отдыхали на неофициальных пляжах. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального ГУ МЧС Андрей Субочев, передает «МК Барнаул».

Он напомнил, что официально купальный сезон начался 10 июня и продлится до 25 августа. Всего в этом году в Алтайском крае для купания открыли 61 пляж в четырех городах и районах города.

12 июня барнаульцы спасли пятилетнего мальчика из воды, куда его завел пьяный отец. Сам мужчина утонул.