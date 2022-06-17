В Бийске построят элеватор за 5 млрд рублей

Холдинг «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК) построит элеватор стоимостью 5 млрд рублей в Бийске. Об этом стало известно во время рабочей встречи губернатора Виктора Томенко и гендиректора НСЗК Сергея Пушкина на Петербургском международном экономическом форуме, передаёт ТАСС.

По словам руководителя, холдинг планирует построить сеть элеваторов в семи регионах — и в Алтайском крае такой терминал будет первым. Уже начинается его проектирование.

Зернохранилище будет включать в себя силосы общей вместимостью 200 тысяч тонн, пять сушилок, лабораторию, а также устройства приёма и отгрузки ж/д и автотранспорта.

Всё хранимое зерно будут отправлять на «Забайкальский зерновой терминал» для экспорта в Китай. Единовременная отправка сырья с элеватора составит около 5 тысяч тонн.

Для реализации проекта уже подобраны земельные участки и возможности подключения к инфраструктуре, отметил гендиректор НСЗК.

Ранее гендиректор компании «Забайкальский зерновой терминал» Карен Овсепян сообщил, что фирма построит семь элеваторов вдоль Транссиба. Появятся они на Алтае и в Забайкальском крае.