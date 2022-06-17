Забайкальская фирма хочет построить элеваторы на Алтае
Зерновые терминалы не будут занимать железнодорожные станции
17 июня 2022, 09:30, Никита Черников
Компания «Забайкальский зерновой терминал» построит семь элеваторов вдоль Транссиба. Об этом сообщил гендиректор фирмы Карен Овсепян на Петербургском международном экономическом форуме.
По его словам, появятся новые терминалы на Алтае и в Забайкальском крае.
«Новые, с нуля, 200 тысяч единовременного хранения каждый. Кроме того, самая важная характеристика — они не занимают железнодорожные станции, потому что у каждого свой собственный парк», — цитирует Овсепяна ТАСС.
Ранее стало известно, что Алтайский край вошёл в число регионов с максимальным объёмом реализации молока.
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