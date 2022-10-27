В Бийске с 3 ноября начнут принимать заявки от желающих стать мэром прекрасного города
Заявки будут собирать до 17 ноября
27 октября 2022, 15:31
В Бийске депутаты определились с датой начала конкурса на должность главы города, пишет «Бийский рабочий».
27 октября прошло заседание гордумы. Первый вопрос в повестке — назначение конкурса на должность главы города. Депутаты одобрили представленный проект решения: с 3 ноября в конкурсной комиссии начнут принимать заявки на участие.
«Этот этап продлится до 17 ноября», — отмечает издание.
Напомним, в Алтайском крае есть три варианта утверждения глав муниципалитетов: из числа депутатов местного уровня, по итогам всеобщих муниципальных выборов и из числа кандидатов, представленных на конкурс.
Срок полномочий нынешнего градоначальника Александра Студеникина истекает в декабре 2022 года.
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