В Бийске с 3 ноября начнут принимать заявки от желающих стать мэром прекрасного города

В Бийске депутаты определились с датой начала конкурса на должность главы города, пишет «Бийский рабочий».

27 октября прошло заседание гордумы. Первый вопрос в повестке — назначение конкурса на должность главы города. Депутаты одобрили представленный проект решения: с 3 ноября в конкурсной комиссии начнут принимать заявки на участие.

«Этот этап продлится до 17 ноября», — отмечает издание.

Напомним, в Алтайском крае есть три варианта утверждения глав муниципалитетов: из числа депутатов местного уровня, по итогам всеобщих муниципальных выборов и из числа кандидатов, представленных на конкурс.

Срок полномочий нынешнего градоначальника Александра Студеникина истекает в декабре 2022 года.