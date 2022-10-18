В Бийске стали чаще признавать отцовство из-за частичной мобилизации

В Бийске за две недели в два раза выросло число обращений за установлением отцовства, пишет «Бийский рабочий».

«С 21 сентября по 7 октября 2022 года бийским отделом ЗАГС зарегистрировано 40 актов об установлении отцовства. Число обращений за этой же процедурой за тот же временной промежуток в 2021 и 2020 годах составило 21 и 16 соответственно», — отмечает издание.

Такая же картина и на уровне Алтайского края: за две недели зарегистрировано 444 акта об установлении отцовства, за аналогичный период 2021 года — 176, в 2020-м — 197.

В ведомстве уточнили, что наибольшее количество записей актов об установлении отцовства составлено в отношении мужчин 26-38 лет.

Ранее житель Тюмени во время мобилизации вспомнил о четвёртом ребёнке, которого бросил 14 лет назад.