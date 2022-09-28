Россиянин во время мобилизации вспомнил о четвёртом ребёнке, которого бросил 14 лет назад

Житель Тюмени для получения отсрочки от частичной мобилизации попытался оформить опеку над сыном, от которого он отказался 14 лет назад, сообщает NEFT.

Мать ребёнка рассказала, что бывший супруг сам обратился к ней с соответствующей просьбой.

«Никогда не думал, что напишу, но увы, пришлось. Насколько я в курсе, рядом с тобой растёт мальчик, и я должен быть папой. Времена тяжёлые настали, думаю, в курсе, и мне не хватает одного свидетельства о рождении. Мужиков с четырьмя детьми не мобилизуют» — говорилось в письме.

«Я просто упала на пятую точку. Трое детей, как я узнала позже от знакомых, у него появилось в новом браке. А над моим сыном он просил оформить опеку, так как ему не хватало четвёртого ребёнка, чтобы избежать мобилизации. И это просил человек, который даже не знает имени своего ребёнка. Который никак не помогал мне его растить», — отметила женщина.

В просьбе она отказала, пояснив, что в первую очередь думает о будущем своих детей.

«Если он поедет на Украину и вернётся инвалидом, то мои дети до конца дней должны будут выплачивать ему алименты по уходу за отцом-инвалидом. Оно нам надо?» — возмутилась мать ребёнка.

Ранее сообщили, что первых уклонистов от частичной мобилизации объявили в розыск в Сибири.