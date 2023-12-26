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Билан извинился за участие в вечеринке Ивлеевой

Он отметил, что посещение мероприятий является частью его профессии

26 декабря 2023, 19:37, ИА Амител

Российский певец Дима Билан извинился за участие в вечеринке Насти Ивлеевой. Видео он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".

По словам Билана, его пригласили на арт-мероприятие, о дресс-коде он знал, но даже не догадывался, что именно он собой представляет.

Певец добавил, что посещение различных встреч является частью его работы. На вечеринке Ивлеевой он также показался, после чего сразу пошел работать.

Билан отметил, что как только понял, каким будет тон мероприятия, сразу же решил, что не будет ничего выкладывать в соцсети.

Ранее извинения в социальных сетях опубликовал Филипп Киркоров. 

Знаменитости

Комментарии 18

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Гость

19:55:34 26-12-2023

Ну, пошли извиняться, Новый год впереди, гонорары уплывают

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Витя

19:59:52 26-12-2023

Всех ограничить в ТВ

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Гость

20:23:36 26-12-2023

Есть такая профессия - " мероприятия посещать"

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Гость

20:34:50 26-12-2023

Гость (20:23:36 26-12-2023) Есть такая профессия - " мероприятия посещать"... Есть такая профессия, извиняться.

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гостья

20:41:49 26-12-2023

Срамота, а не артист. пусть теперь ездит по гей-клубам со своими выступлениями, а лолиту и филю в подтанцовку!

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Просто они обнаглели

21:02:54 26-12-2023

А в это время наши парни настоящие герои защищали. Отстаивали Марьевка. Им нечего не нужно. Одна задача защита нашей Родины. А эти твари что делают какую пользу дают государству.

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Гость

21:18:07 26-12-2023

Что ж ты, фраер, сдал назад? Либо крестик надень, либо носок и вперёд 🤣

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Гость

21:31:36 26-12-2023

Это оправдания🤷или показания, никак не извинения

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Гражданин России

22:02:11 26-12-2023

А нам нужны их извенения?! Опять Песков выступит в защиту этих нахлебников, наврет на всю страну офмциально что они помогают какому нибудь дому инвалидов в Донбассе как и Лорак. Мне одной кажется что президенту пора заменить компроментирующего его пресссекретаря?!

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Тата

22:04:59 26-12-2023

Кто следующий поплачится, как любит свой народ, как случайно попал в трусах на вечеринку.....

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Гость

06:44:25 27-12-2023

Ссыкло меркантильное.

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Гость

08:33:17 27-12-2023

Столько налепетал вообще ни о чем

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Гость

08:55:28 27-12-2023

Да еще и не заплатил, зажал миллион

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Гость

15:12:05 27-12-2023

Больше всего в этой истории непонятно главное - а за что извиняются то?

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Деревенский

15:28:55 27-12-2023

Отпороть как следует, щёбы не шалил!

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Гостья

18:51:28 27-12-2023

Какие звезды такие подзвездья.других не заслужили

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один из народа..

12:45:21 28-12-2023

Сначала мозги включать надо,потом отвечать..."а то- мимо проходил"

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Светлана

19:59:47 28-12-2023

Могу написать только это!! Никогда не будет им прощения!! Никогда!! Это не элита, это сборище развратников и дегенератов! Элита, это наши ребята на фронте, настоящие мужчины, герои России! Элита это все погибшие наши родные мальчики России!! А на все это отребье воля божья!!

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