Билан извинился за участие в вечеринке Ивлеевой
Он отметил, что посещение мероприятий является частью его профессии
26 декабря 2023, 19:37, ИА Амител
Российский певец Дима Билан извинился за участие в вечеринке Насти Ивлеевой. Видео он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".
По словам Билана, его пригласили на арт-мероприятие, о дресс-коде он знал, но даже не догадывался, что именно он собой представляет.
Певец добавил, что посещение различных встреч является частью его работы. На вечеринке Ивлеевой он также показался, после чего сразу пошел работать.
Билан отметил, что как только понял, каким будет тон мероприятия, сразу же решил, что не будет ничего выкладывать в соцсети.
Ранее извинения в социальных сетях опубликовал Филипп Киркоров.
19:55:34 26-12-2023
Ну, пошли извиняться, Новый год впереди, гонорары уплывают
19:59:52 26-12-2023
Всех ограничить в ТВ
20:23:36 26-12-2023
Есть такая профессия - " мероприятия посещать"
20:34:50 26-12-2023
Гость (20:23:36 26-12-2023) Есть такая профессия - " мероприятия посещать"... Есть такая профессия, извиняться.
20:41:49 26-12-2023
Срамота, а не артист. пусть теперь ездит по гей-клубам со своими выступлениями, а лолиту и филю в подтанцовку!
21:02:54 26-12-2023
А в это время наши парни настоящие герои защищали. Отстаивали Марьевка. Им нечего не нужно. Одна задача защита нашей Родины. А эти твари что делают какую пользу дают государству.
21:18:07 26-12-2023
Что ж ты, фраер, сдал назад? Либо крестик надень, либо носок и вперёд 🤣
21:31:36 26-12-2023
Это оправдания🤷или показания, никак не извинения
22:02:11 26-12-2023
А нам нужны их извенения?! Опять Песков выступит в защиту этих нахлебников, наврет на всю страну офмциально что они помогают какому нибудь дому инвалидов в Донбассе как и Лорак. Мне одной кажется что президенту пора заменить компроментирующего его пресссекретаря?!
22:04:59 26-12-2023
Кто следующий поплачится, как любит свой народ, как случайно попал в трусах на вечеринку.....
06:44:25 27-12-2023
Ссыкло меркантильное.
08:33:17 27-12-2023
Столько налепетал вообще ни о чем
08:55:28 27-12-2023
Да еще и не заплатил, зажал миллион
15:12:05 27-12-2023
Больше всего в этой истории непонятно главное - а за что извиняются то?
15:28:55 27-12-2023
Отпороть как следует, щёбы не шалил!
18:51:28 27-12-2023
Какие звезды такие подзвездья.других не заслужили
12:45:21 28-12-2023
Сначала мозги включать надо,потом отвечать..."а то- мимо проходил"
19:59:47 28-12-2023
Могу написать только это!! Никогда не будет им прощения!! Никогда!! Это не элита, это сборище развратников и дегенератов! Элита, это наши ребята на фронте, настоящие мужчины, герои России! Элита это все погибшие наши родные мальчики России!! А на все это отребье воля божья!!