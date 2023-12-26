Билан извинился за участие в вечеринке Ивлеевой

Он отметил, что посещение мероприятий является частью его профессии

26 декабря 2023, 19:37, ИА Амител

Российский певец Дима Билан извинился за участие в вечеринке Насти Ивлеевой. Видео он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".

По словам Билана, его пригласили на арт-мероприятие, о дресс-коде он знал, но даже не догадывался, что именно он собой представляет.

Певец добавил, что посещение различных встреч является частью его работы. На вечеринке Ивлеевой он также показался, после чего сразу пошел работать.

Билан отметил, что как только понял, каким будет тон мероприятия, сразу же решил, что не будет ничего выкладывать в соцсети.

Ранее извинения в социальных сетях опубликовал Филипп Киркоров.