Киркоров извинился за участие в вечеринке Насти Ивлеевой
Он заявил, что не хотел бы лишиться выступлений из-за этого
26 декабря 2023, 19:01, ИА Амител
Российский поп-певец Филипп Киркоров извинился за участие в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой в клубе "Мутабор". Видео он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".
По словам Киркорова, о том, каким будет мероприятие, он не знал и ушел сразу, как только понял. Также певец добавил, что он, как публичная личность, должен внимательнее следить за своими действиями в публичном пространстве.
"Я осознаю совершенную мной ошибку. Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобная оплошность с моей стороны стала причиной ограничения моего творчества в России", – сказал Киркоров.
Ранее Лолита рассказала, что ее требуют вырезать из эфиров новогодних шоу из-за участия в вечеринке Ивлеевой.
19:09:01 26-12-2023
Да уж, не знал он о формате вечеринки, но что-то пришёл на неё не во фраке! Да и ушёл не через 5 минут, потанцевать успел...
19:16:08 26-12-2023
Гость (19:09:01 26-12-2023) Да уж, не знал он о формате вечеринки, но что-то пришёл на н... Может он всегда так ходит, чо теперь
20:37:34 26-12-2023
Гость (19:16:08 26-12-2023) Может он всегда так ходит, чо теперь... И духи у него фекалиями пахнут, согласно его наклонностям, и мальчики с голыми торсами по бокам бегут.
20:32:52 28-12-2023
Гость (19:09:01 26-12-2023) Да уж, не знал он о формате вечеринки, но что-то пришёл на н... И его какие-то красные ногти за пузик успели потрогать))
19:09:52 26-12-2023
О как! Уже и Киркорова зашугали
21:38:23 26-12-2023
Гость (19:09:52 26-12-2023) О как! Уже и Киркорова зашугали... Да нее, ему баблишко нужно на блестящие пиджаки и ребятишкам на конфеты. Реально запахло жареным, большой риск потери гонорара в нашей стране, а больше ему нигде не светит, он отлично понимает.
19:19:01 26-12-2023
Меньше всего я бы хотел, чтобы подобная оплошность с моей стороны стала причиной ограничения моего творчества в России", - сказал Киркоров - он считает ЭТО творчеством? Как язык поворачивается называть бездарные песенки под "фанеру" творчеством...
19:20:49 26-12-2023
Филя прекрасно знал КУДА шел... И был одет соответственно... Лишить всех званий к чертовой матери
19:22:50 26-12-2023
Давайте уж простим его. Извинился же. Раскаивается от всего сердца. Очевидно же.
20:23:37 26-12-2023
Гость (19:22:50 26-12-2023) Давайте уж простим его. Извинился же. Раскаивается от всего ... это сарказм?))))
19:36:11 26-12-2023
Берега попутал, и переобулся впрыжке.
19:38:42 26-12-2023
Бесстыжие все, кто там собрался, тряс своими тить...ми и жо...ми. Какой пример они показывают подрастающему поколению СРАМОТА
15:49:17 28-12-2023
гостья (19:38:42 26-12-2023) Бесстыжие все, кто там собрался, тряс своими тить...ми и жо.... а на вечеринке были дети?
19:54:39 26-12-2023
В том то и дело, что прекрасно знал, осознавал и пришёл именно в том виде, в каком того требовал формат вечеринки. И извинения из его уст прозвучали лишь потому, что из-за ограничения его выступлений может он лишиться приличных деньжат. Никакого раскаяния с его стороны нет, лишь только риск остаться без гонораров.
19:58:41 26-12-2023
Вот Ивлеева показала кто есть кто
20:39:19 26-12-2023
Витя (19:58:41 26-12-2023) Вот Ивлеева показала кто есть кто... все те, кто лишится своих заработков в России благодаря ивлеевой - первыми на неё и спустят всех собак, будут поливать её помоями. Сейчас все покажут свои истинные лица
20:34:30 26-12-2023
Скоро будет 60, а бегает в колготках, тварь
20:39:22 26-12-2023
Страна стремительно упала в средневековье.
22:45:06 26-12-2023
Гость (20:39:22 26-12-2023) Страна стремительно упала в средневековье.... Ну почему же, это наш вариант их системы отмены. Разве на просвещенном западе не так было с их звёздами, что-то не так понимающих, как того хочет общество? Вы что, забыли все эти миту, блм и прочие наезды на Джоан Роулинг? Или опять ЭТО ДРУГОЕ? Нет, по модулю, это то же самое, кушайте
22:42:03 26-12-2023
Болгарский стыд (с)
06:42:08 27-12-2023
Ссыкло меркантильное.
07:12:41 27-12-2023
Цыгане они и есть цыгане.
10:09:16 27-12-2023
Заберите у него наконец-то это звание...народный артист. Вы не забыли ту выходку, когда он публично матом журналистку пропалоскал и стукнул ее??? Будем терпеть этого петушка??? Заберите звание...Народ требует.. Чтоб другим не повадно было...
10:45:47 27-12-2023
Гастарбайтер из недружественной страны Болгарии не жочет вернуться на родину и исполнить дуэтом с Азисом гениальный хит всех болгар "Мразеш"?
12:33:25 28-12-2023
Ну что Вы так строго с ними , они все хотят в СИЗО , но туда не пробиться , поэтому и была устроена вечеринка(последняя) , а теперь все дружно понесут им передачи .
15:34:12 28-12-2023
может я чего не углядел или не разбираюсь. скажите, кто знает, когда у народного артиста была выпущена последняя песня? на моей памяти лет 5-10 назад. на чём держится популярность этого чудака на букву "М"?
20:23:35 28-12-2023
Поверила бы в искренность, если бы пришел цивильно одетый с цветами для Настюхи, так нет же, Филя, ты пришел, ЗНАЯ куда, в соответствии с дресс-кодом, в прозрачном комбезе, веселился и приплясывал! А сейчас дал задний ход, мол не знал, сам обалдел! Хватит врать, бабло теряшь, вот и извиваешься ужом, поделом тебе! И ещё, самопровозглашенный "Король" - на каком- таком мероприятии тебя короновали-то? Паяц ты, обвешанный брендовыми тряпками и цацками, самое настоящее безнравственное быдло, теперь два таких клоуна - Зверев и ты!
12:41:28 29-12-2023
Для собаки и её друзей ни чего не будет, все приближённые)
20:02:50 30-12-2023
Нет в его словах рассказывания, всё знал и был одет подобающим образом.Почеу в России,стали разрешать такую срамоту?Куда смотрит Путин, почему не реагирует?Убрать их всех с каналов,чтоб другим в следующий раз повадно не было.