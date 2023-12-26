Киркоров извинился за участие в вечеринке Насти Ивлеевой

Он заявил, что не хотел бы лишиться выступлений из-за этого

26 декабря 2023, 19:01, ИА Амител

Российский поп-певец Филипп Киркоров извинился за участие в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой в клубе "Мутабор". Видео он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".

По словам Киркорова, о том, каким будет мероприятие, он не знал и ушел сразу, как только понял. Также певец добавил, что он, как публичная личность, должен внимательнее следить за своими действиями в публичном пространстве.

"Я осознаю совершенную мной ошибку. Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобная оплошность с моей стороны стала причиной ограничения моего творчества в России", – сказал Киркоров.

Ранее Лолита рассказала, что ее требуют вырезать из эфиров новогодних шоу из-за участия в вечеринке Ивлеевой.