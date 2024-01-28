Билан появился на ТВ после скандала с "голой" вечеринкой

Певец принял участие в шоу "Конфетка"

28 января 2024, 14:55, ИА Амител

Заставка шоу "Конфетка" на телеканале ТНТ

Российский певец Дима Билан появился на телевидении после участия в "голой" вечеринке. Он выступил в шоу "Конфетка" на канале ТНТ.

В третьем эпизоде программы, где известные музыканты перепевают песни малоизвестных авторов, Билан исполнил композицию "Проводница из Рязани".

"Кайфанул, нормально? Разрисовали твой трек, да, скажи? Драматургическая вилка была сохранена максимально правильно, мы ее даже приумножили, почувствовал?" – обратился Билан к автору текста.

Напомним, что Дима Билан был в числе участников "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. После того как вечеринку стали обсуждать, Билан опубликовал в соцсетях видео с извинениями.