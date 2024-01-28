Билан появился на ТВ после скандала с "голой" вечеринкой
Певец принял участие в шоу "Конфетка"
28 января 2024, 14:55, ИА Амител
Заставка шоу "Конфетка" на телеканале ТНТ
Российский певец Дима Билан появился на телевидении после участия в "голой" вечеринке. Он выступил в шоу "Конфетка" на канале ТНТ.
В третьем эпизоде программы, где известные музыканты перепевают песни малоизвестных авторов, Билан исполнил композицию "Проводница из Рязани".
"Кайфанул, нормально? Разрисовали твой трек, да, скажи? Драматургическая вилка была сохранена максимально правильно, мы ее даже приумножили, почувствовал?" – обратился Билан к автору текста.
Напомним, что Дима Билан был в числе участников "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. После того как вечеринку стали обсуждать, Билан опубликовал в соцсетях видео с извинениями.
15:14:57 28-01-2024
Да ради денег он будет и на голой и на одетой вечеринки. Занюхались они от "мела" и стыд давно потеряли,в общем и страх у них тоже стал в "прятки играть"...
17:46:04 28-01-2024
дима БИЛАЙН!!!!!!! изображал якобы гетеро с Кудрявцевой.
18:29:56 28-01-2024
Гость (17:46:04 28-01-2024) дима БИЛАЙН!!!!!!! изображал якобы гетеро с Кудрявцевой.... А ты прям со свечкой сзади стояла!
23:21:48 28-01-2024
Гость (18:29:56 28-01-2024) А ты прям со свечкой сзади стояла!... Ты поди и в Киркорове с Басковым засомневалась? И в Галкине с Биланом? Все они дети матери всех голубых борделе типажной Пугачевой.
21:24:52 28-01-2024
Кто-нибудь может представить,чтобы "ошиблись дверью" такие ЗВЁЗДЫ, как Лещенко, Кобзон, Магомаев, Хиль и другие певцы советской эстрады? А эти все - отребье((((
10:10:34 29-01-2024
он вроде как деньжат отсыпал на СВО и в ДНР гуманитарные грузы отвёз, госпиталь и детский дом там посетил. Типа - исправляется :)
15:22:39 29-01-2024
А он и не Дима и не Билан..