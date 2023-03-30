Билборд, который установили на тротуаре в Барнауле, передвинули

Теперь проходу пешеходов ничего не мешает

30 марта 2023, 19:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

Рекламный билборд, который установили посреди тротуара на пересечении улиц Ускова и Балтийской в Барнауле, передвинули. Теперь он не мешает проходу пешеходов.

Напомним, что билборд установили на этом месте накануне. По какой причине рабочие решили установить его не на земле – неизвестно, однако на это могла повлиять грязь, которая осталась после таяния снега.