Билборд, который установили на тротуаре в Барнауле, передвинули
Теперь проходу пешеходов ничего не мешает
30 марта 2023, 19:50, ИА Амител
Фото: amic.ru
Рекламный билборд, который установили посреди тротуара на пересечении улиц Ускова и Балтийской в Барнауле, передвинули. Теперь он не мешает проходу пешеходов.
Напомним, что билборд установили на этом месте накануне. По какой причине рабочие решили установить его не на земле – неизвестно, однако на это могла повлиять грязь, которая осталась после таяния снега.
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