Участники СВО из Алтайского края смогут получить деловую древесину без очереди

Изменения в региональный закон утвердили депутаты АКЗС

30 марта 2023, 18:30, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Депутаты Алтайского Заксобрания на мартовской сессии внесли поправки в закон, согласно которому семьям мобилизованных будут выдавать льготную деловую древесину без очереди. Сделать это можно однократно.

Действующий закон даёт право жителям региона закупить по сниженным ценам деловую древесину – для строительства жилого дома (70 куб. м), для ремонта жилого дома и надворных построек (15 куб. м). Теперь после принятых поправок за деловой древесиной вне очереди могут обратиться мобилизованные, добровольцы или члены их семей.

По правилам, они должны иметь в собственности земельные участки для строительства или ведения личного подсобного хозяйства, разрешение на строительство, но не иметь жилья в собственности. Также претенденты должны постоянно проживать на территории Алтайского края.

По информации от муниципалитетов, уже на момент принятия закона поступило несколько обращений от членов семей участников СВО. Все они смогут получить древесину для строительства жилья в 2023 году.