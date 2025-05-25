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Bild: армия России готовит большое наступление в июне

Оно может затронуть территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей

25 мая 2025, 21:52, ИА Амител

Солдаты на войне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Солдаты на войне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Вооруженные силы РФ готовят большое наступление в июне. Как сообщает "Лента.ру", об этом пишет немецкое издание Bild.

По словам военного эксперта Нико Ланге, российские войска извлекли уроки из боевых действий с применением беспилотников. Сейчас у ВС РФ есть масса новых дронов и "желание" их использовать.

Журналисты считают, что наступление может затронуть территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. Для этих целей подготовлены тысячи солдат, а также танки. Кроме того, Россия стала чаще атаковать украинские логистические системы.

Политика

Комментарии 7

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Гость

22:09:25 25-05-2025

Главное чтобы хохлыине прочитали этот рассказ
А т наступление рассекретится

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Гость

22:45:08 25-05-2025

"Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится"
(Гненрал Лебедь)

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Гость

09:59:21 26-05-2025

Гость (22:45:08 25-05-2025) "Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день з... Капитуляцией?

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Гость

12:28:20 26-05-2025

Гость (09:59:21 26-05-2025) Капитуляцией?... Гость, не капитуляцией, а благоразумием.

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Гость

06:33:25 26-05-2025

Очевидно, что победа будет достигнута за столом переговоров

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Триста Тридцать Три!

09:41:27 26-05-2025

Надеюсь что предполагаемое июньское наступление не испортит переговорный фон?
Хотя если территория СалоСтана покроется стеклянной корочкой от Днепра до Гибралтара - переговоры будут идти значительно проще, потому что молчание радиоактивного пепла это знак согласия с условиями капитуляции.

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ППШариков

11:05:06 26-05-2025

Что ни издание, то "филиал" генштаба.

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