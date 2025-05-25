Bild: армия России готовит большое наступление в июне
Оно может затронуть территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей
25 мая 2025, 21:52, ИА Амител
Солдаты на войне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Вооруженные силы РФ готовят большое наступление в июне. Как сообщает "Лента.ру", об этом пишет немецкое издание Bild.
По словам военного эксперта Нико Ланге, российские войска извлекли уроки из боевых действий с применением беспилотников. Сейчас у ВС РФ есть масса новых дронов и "желание" их использовать.
Журналисты считают, что наступление может затронуть территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. Для этих целей подготовлены тысячи солдат, а также танки. Кроме того, Россия стала чаще атаковать украинские логистические системы.
22:09:25 25-05-2025
Главное чтобы хохлыине прочитали этот рассказ
А т наступление рассекретится
22:45:08 25-05-2025
"Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится"
(Гненрал Лебедь)
09:59:21 26-05-2025
Гость (22:45:08 25-05-2025) "Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день з... Капитуляцией?
12:28:20 26-05-2025
Гость (09:59:21 26-05-2025) Капитуляцией?... Гость, не капитуляцией, а благоразумием.
06:33:25 26-05-2025
Очевидно, что победа будет достигнута за столом переговоров
09:41:27 26-05-2025
Надеюсь что предполагаемое июньское наступление не испортит переговорный фон?
Хотя если территория СалоСтана покроется стеклянной корочкой от Днепра до Гибралтара - переговоры будут идти значительно проще, потому что молчание радиоактивного пепла это знак согласия с условиями капитуляции.
11:05:06 26-05-2025
Что ни издание, то "филиал" генштаба.