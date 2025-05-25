Bild: армия России готовит большое наступление в июне

Оно может затронуть территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей

25 мая 2025, 21:52, ИА Амител

Солдаты на войне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Вооруженные силы РФ готовят большое наступление в июне. Как сообщает "Лента.ру", об этом пишет немецкое издание Bild.

По словам военного эксперта Нико Ланге, российские войска извлекли уроки из боевых действий с применением беспилотников. Сейчас у ВС РФ есть масса новых дронов и "желание" их использовать.

Журналисты считают, что наступление может затронуть территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. Для этих целей подготовлены тысячи солдат, а также танки. Кроме того, Россия стала чаще атаковать украинские логистические системы.