Минобороны РФ: за ночь над регионами России перехватили 110 беспилотников ВСУ

Больше всего дронов ликвидировали над Тульской областью

25 мая 2025, 13:12, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили над регионами РФ 110 украинских БПЛА. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников перехватили над Тульской областью – 16. Еще по 14 БПЛА сбили над Брянской и Калужской областями. По 13 ликвидировано над Московской и Тверской областями. Восемь – над территорией Орловской области, семь – над территорией Республики Крым, два – над территорией Смоленской области и по одному – над территориями Липецкой, Нижегородской и Новгородской областей.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявлял, что один беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в Туле.