Bild: "Вся Европа дрожит" перед разговором Путина и Трампа

Президенты РФ и США обсудят будущее всех европейских стран, пишет издание

18 марта 2025, 19:00, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Европа с тревогой ожидает телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет немецкая газета Bild.

"Вся Европа дрожит перед этим телефонным звонком", – озаглавлена статья.

По данным издания, лидеры стран обсудят не только ситуацию на Украине, но и будущее Европы, что, по мнению авторов, повлечет за собой "разрушительные последствия для безопасности".

"В Киеве опасаются, что Трамп передаст Путину территории, которые пока даже не находятся под контролем России", – говорится в тексте.

В Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше растет беспокойство по поводу возможного вывода американских войск из Европы. Франция и Великобритания готовятся к "худшему сценарию".

Напомним, разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа ожидается между 16:00 и 18:00 по московскому времени. По словам Пескова, во время беседы будут обсуждаться нормализация российско-американских отношений и урегулирование ситуации на Украине.