Bild: "Вся Европа дрожит" перед разговором Путина и Трампа
Президенты РФ и США обсудят будущее всех европейских стран, пишет издание
18 марта 2025, 19:00, ИА Амител
Европа с тревогой ожидает телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет немецкая газета Bild.
"Вся Европа дрожит перед этим телефонным звонком", – озаглавлена статья.
По данным издания, лидеры стран обсудят не только ситуацию на Украине, но и будущее Европы, что, по мнению авторов, повлечет за собой "разрушительные последствия для безопасности".
"В Киеве опасаются, что Трамп передаст Путину территории, которые пока даже не находятся под контролем России", – говорится в тексте.
В Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше растет беспокойство по поводу возможного вывода американских войск из Европы. Франция и Великобритания готовятся к "худшему сценарию".
Напомним, разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа ожидается между 16:00 и 18:00 по московскому времени. По словам Пескова, во время беседы будут обсуждаться нормализация российско-американских отношений и урегулирование ситуации на Украине.
19:18:54 18-03-2025
С бодуна что ли дрожит - налейте ей белорусской настоечки 🙂🙂🙂
19:50:41 18-03-2025
Дрожат и со страху писаются... Мы им теперь всю историю припомним...
19:53:39 18-03-2025
Доколе Европе прогибаться под Дядюшку Сэма и дрожать, ожидая какое он примет решение? СлабО послать к чёрту распоясавшегося торгаша, для которого выбор между войной и миром определяется степенью выгоды от заключения той или иной сколь угодно криминальной "сделки"?
21:02:50 18-03-2025
"Братушки" нам пол Киева отдадут, как в 1945 пол Берлина.
21:34:41 18-03-2025
обычным жителям пофигу. многие даже не в курсе что такое Украина и всё это вот
08:56:21 19-03-2025
Опять от смеха?