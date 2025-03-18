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Трамп: многие элементы соглашения по Украине уже согласованы

Американский президент признался, что "очень ждет" телефонного разговора с Путиным

18 марта 2025, 12:52, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие элементы финального соглашения по Украине уже согласованы. Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще остается", – сказано в сообщении.

Американский президент признался, что "очень ждет" телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что 18 марта должна состояться беседа Путина и Трампа по телефону. Об этом ранее заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он отказался раскрывать возможную повестку, отметив, что "разговоры двух президентов априори не подлежат какому-то обсуждению содержания".

Политика украина Дональд Трамп

Комментарии 3

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Гость

12:57:24 18-03-2025

многие элементы соглашения по Украине уже согласованы --- наверное Крым точно согласован

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Гость

13:08:55 18-03-2025

Москва - Вашингтон разница по времени 8 часов. Интересно, для разговора Дональд раньше проснется или Владимир Владимирович позже спать ляжет?)

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Гость

20:51:14 18-03-2025

Смахивает на "партнёрский" делёж Польши между Гитлером и Сталиным, ставший прелюдией к грызне всемирного масштаба...

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