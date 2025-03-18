Трамп: многие элементы соглашения по Украине уже согласованы
Американский президент признался, что "очень ждет" телефонного разговора с Путиным
18 марта 2025, 12:52, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что многие элементы финального соглашения по Украине уже согласованы. Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
"Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще остается", – сказано в сообщении.
Американский президент признался, что "очень ждет" телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, что 18 марта должна состояться беседа Путина и Трампа по телефону. Об этом ранее заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он отказался раскрывать возможную повестку, отметив, что "разговоры двух президентов априори не подлежат какому-то обсуждению содержания".
12:57:24 18-03-2025
многие элементы соглашения по Украине уже согласованы --- наверное Крым точно согласован
13:08:55 18-03-2025
Москва - Вашингтон разница по времени 8 часов. Интересно, для разговора Дональд раньше проснется или Владимир Владимирович позже спать ляжет?)
20:51:14 18-03-2025
Смахивает на "партнёрский" делёж Польши между Гитлером и Сталиным, ставший прелюдией к грызне всемирного масштаба...