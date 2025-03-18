Трамп: многие элементы соглашения по Украине уже согласованы

Американский президент признался, что "очень ждет" телефонного разговора с Путиным

18 марта 2025, 12:52, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие элементы финального соглашения по Украине уже согласованы. Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще остается", – сказано в сообщении.

Американский президент признался, что "очень ждет" телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что 18 марта должна состояться беседа Путина и Трампа по телефону. Об этом ранее заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он отказался раскрывать возможную повестку, отметив, что "разговоры двух президентов априори не подлежат какому-то обсуждению содержания".