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Били ногами по голове. Подростки напали на участника спецоперации на Кубани

Пострадавшего госпитализировали

17 мая 2024, 15:45, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru
Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Подростки напали на участника специальной военной операции в станичном парке Каневского района Кубани. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Краснодарскому краю.

По информации следователей, инцидент случился 13 мая. В парке между несовершеннолетними и военным случился конфликт, который перетек в драку, – подростки напали на мужчину и стали его бить ногами по туловищу и голове.

Потерпевшего госпитализировали. В отношении подростков возбудили уголовное дело о хулиганстве. В ближайшее время фигурантов доставят к следователю для выяснения обстоятельств и производства дальнейших следственных действий.

Происшествия спецоперация

Комментарии 3

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Гость

16:10:41 17-05-2024

возбудили уголовное дело о хулиганстве --- Офигеть!!! Вот это хулиганство!!!

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Гость.

06:15:53 18-05-2024

Гость (16:10:41 17-05-2024) возбудили уголовное дело о хулиганстве --- Офигеть!!! Вот эт... Это бандитизм, групповуха.

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Андрей

07:33:54 18-05-2024

Дать по палке в руки и в штурмовку под Харьков! В бою добудут оружие. Если добудут.

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