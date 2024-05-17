Били ногами по голове. Подростки напали на участника спецоперации на Кубани
Пострадавшего госпитализировали
17 мая 2024, 15:45, ИА Амител
Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru
Подростки напали на участника специальной военной операции в станичном парке Каневского района Кубани. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Краснодарскому краю.
По информации следователей, инцидент случился 13 мая. В парке между несовершеннолетними и военным случился конфликт, который перетек в драку, – подростки напали на мужчину и стали его бить ногами по туловищу и голове.
Потерпевшего госпитализировали. В отношении подростков возбудили уголовное дело о хулиганстве. В ближайшее время фигурантов доставят к следователю для выяснения обстоятельств и производства дальнейших следственных действий.
16:10:41 17-05-2024
возбудили уголовное дело о хулиганстве --- Офигеть!!! Вот это хулиганство!!!
06:15:53 18-05-2024
Гость (16:10:41 17-05-2024) возбудили уголовное дело о хулиганстве --- Офигеть!!! Вот эт... Это бандитизм, групповуха.
07:33:54 18-05-2024
Дать по палке в руки и в штурмовку под Харьков! В бою добудут оружие. Если добудут.