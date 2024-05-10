Похитителя камер с Мемориала Славы задержали на Алтае

Он планировал установить технику дома

10 мая 2024, 16:55, ИА Амител

Украденные камеры / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Полицейские задержали похитителя камер с Мемориала Славы в Камне-на-Оби. Об этом рассказали в региональном МВД.

В конце апреля неизвестный мужчина украл две камеры наружного наблюдения. Удивительно, но он сам попал в зону их видимости.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в течение суток. Это оказался местный житель 1983 года рождения.

Выяснилось, что мужчина планировал установить эти камеры у себя дома. Похищенное имущество было возвращено в администрацию города. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.