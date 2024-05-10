Похитителя камер с Мемориала Славы задержали на Алтае
Он планировал установить технику дома
10 мая 2024, 16:55, ИА Амител
Украденные камеры / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Полицейские задержали похитителя камер с Мемориала Славы в Камне-на-Оби. Об этом рассказали в региональном МВД.
В конце апреля неизвестный мужчина украл две камеры наружного наблюдения. Удивительно, но он сам попал в зону их видимости.
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в течение суток. Это оказался местный житель 1983 года рождения.
Выяснилось, что мужчина планировал установить эти камеры у себя дома. Похищенное имущество было возвращено в администрацию города. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
17:09:08 10-05-2024
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