Биография Илона Маска выйдет на русском языке в сентябре
Ее автором стал Уолтер Айзексон
20 июля 2024, 09:45, ИА Амител
В сентябре российское издательство Corpus выпустит книгу "Илон Маск" писателя и журналиста Уолтера Айзексона, сообщили в издательстве.
В оригинале биография миллиардера вышла в 2023-м и стала книгой года по версиям Apple, Amazon, Time и Financial Times. В ней Айзексон рассказывает о жизненном пути бизнесмена от детства и юности в Южной Африке до создания PayPal, Tesla, SpaceX, SolarCity, а также о его стремлении колонизировать Марс.
Авторами русского перевода стали Заур Мамедьяров и Евгения Фоменко.
Отмечается, что, помимо стандартного физического издания, книга будет доступна в электронном и аудиоформате на платформе "Букмейт".
Уолтер Айзексон прежде выпускал биографии и других известных людей, в том числе Леонардо да Винчи, Альберта Эйнштейна и Стива Джобса.
10:11:55 20-07-2024
Чё там его биография!? Всё кто хотел уже наши... Правнук североамериканского предводителя технократов Джошуа Холдемана, собственно от сюда и растут уши у этого типа! Отсюда его первоначальный капитал чемоданами долларов, и отсюда же тяга к мировому технологическому превосходству, господству и контролю всего и всех...!
23:28:04 20-07-2024
Самого важного не скажут