Биография Илона Маска выйдет на русском языке в сентябре

Ее автором стал Уолтер Айзексон

20 июля 2024, 09:45, ИА Амител

Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher

В сентябре российское издательство Corpus выпустит книгу "Илон Маск" писателя и журналиста Уолтера Айзексона, сообщили в издательстве.

В оригинале биография миллиардера вышла в 2023-м и стала книгой года по версиям Apple, Amazon, Time и Financial Times. В ней Айзексон рассказывает о жизненном пути бизнесмена от детства и юности в Южной Африке до создания PayPal, Tesla, SpaceX, SolarCity, а также о его стремлении колонизировать Марс.

Обложка книги "Илон Маск" / Фото: corpus.ru

Авторами русского перевода стали Заур Мамедьяров и Евгения Фоменко.

Отмечается, что, помимо стандартного физического издания, книга будет доступна в электронном и аудиоформате на платформе "Букмейт".

Уолтер Айзексон прежде выпускал биографии и других известных людей, в том числе Леонардо да Винчи, Альберта Эйнштейна и Стива Джобса.