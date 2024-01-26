Последний роман Маркеса выйдет в России в марте

Книга "Увидимся в августе" появится на полках магазинов в день рождения писателя

26 января 2024, 09:00, ИА Амител

Габриэль Гарсиа Маркес / Кадр: YouTube-канал CNN

Последний роман Габриэля Гарсиа Маркеса "Увидимся в августе" выйдет в России 6 марта одновременно со всем миром, пишет РБК со ссылкой на издательство АСТ.

Книга описывает события, происходящие на маленьком острове в Карибском море, куда замужняя героиня отправляется каждый год в один из дней августа. Днем она посещает могилу матери, а ночь проводит со случайным любовником.

"Увидимся в августе" выходит через десять лет после смерти писателя. Маркес не смог полностью посвятить себя работе над романом из-за проблем со здоровьем и отказался его публиковать из-за того, что счел недостаточно совершенным. Однако сыновья писателя спустя годы все же решили выпустить произведение.

Обложка книги "Увидимся в августе" / Фото: АСТ

Переводчиком книги выступила кандидат филологических наук и старший преподаватель СПбГУ Дарья Синицына. Она переводила и другие романы писателя: "Сто лет одиночества", "Осень патриарха" и "Шалая листва".

Габриэль Гарсиа Маркес родился 6 марта 1927 года в городе Аракатака в Колумбии. Помимо писательства, занимался журналистикой, политической деятельностью и был издателем. Является лауреатом Нейштадтской литературной премии (1972) и Нобелевской премии по литературе (1982). Особую любовь Маркес сыскал в том числе и в России: в 2012 году в стране отметили год Гарсии Маркеса. Умер автор 17 апреля 2014 года в возрасте 87 лет.