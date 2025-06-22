Биометрический контроль мигрантов в аэропортах хотят ввести в РФ
Пока дактилоскопию проводят только в Москве и Оренбургской области
22 июня 2025, 07:30, ИА Амител
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил МВД для повышения эффективности контрольных мероприятий проводить дактилоскопию мигрантов в российских аэропортах, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Парламентарий призвал установить устройства для такой проверки в региональных аэровокзалах, куда чаще всего прибывают трудовые мигранты по безвизовому режиму, прежде всего – из бывших республик СССР.
Сейчас эти устройства в рамках пилота работают только в аэропортах Москвы и на пропускном пункте Оренбургской области. При этом такая биометрическая система контроля демонстрирует хорошие результаты, отметил Нилов.
Ранее рассказали, сколько трудовых мигрантов из Средней Азии приехало в Алтайский край. Лидером по этому показателю оказался Узбекистан.
07:34:40 22-06-2025
Нет мигрантов-нет проблем..
10:13:56 22-06-2025
Гость (07:34:40 22-06-2025) Нет мигрантов-нет проблем.. ... Но аппараты всё равно нужно поставить.
А мигрантов запретить
12:38:01 22-06-2025
Ну, вообще-то в СМИ было обнародовано, что порядка 6 млн мигрантов находятся в России. Из них только половина работает. Что делают остальные, где находятся, никто не знает.
09:47:43 23-06-2025
Гость (12:38:01 22-06-2025) Ну, вообще-то в СМИ было обнародовано, что порядка 6 млн миг... ничего не делают, живут себе на деньги россиян спокойно, они большие молодцы) а мы побольше налогов заплатим, что бы им тут было хорошо и радостно