Биометрический контроль мигрантов в аэропортах хотят ввести в РФ

Пока дактилоскопию проводят только в Москве и Оренбургской области

22 июня 2025, 07:30, ИА Амител

Мигранты / Фото: Mitchell Luo / unsplash.com

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил МВД для повышения эффективности контрольных мероприятий проводить дактилоскопию мигрантов в российских аэропортах, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Парламентарий призвал установить устройства для такой проверки в региональных аэровокзалах, куда чаще всего прибывают трудовые мигранты по безвизовому режиму, прежде всего – из бывших республик СССР.

Сейчас эти устройства в рамках пилота работают только в аэропортах Москвы и на пропускном пункте Оренбургской области. При этом такая биометрическая система контроля демонстрирует хорошие результаты, отметил Нилов.

Ранее рассказали, сколько трудовых мигрантов из Средней Азии приехало в Алтайский край. Лидером по этому показателю оказался Узбекистан.