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Биометрический контроль мигрантов в аэропортах хотят ввести в РФ

Пока дактилоскопию проводят только в Москве и Оренбургской области

22 июня 2025, 07:30, ИА Амител

Мигранты / Фото: Mitchell Luo / unsplash.com
Мигранты / Фото: Mitchell Luo / unsplash.com

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил МВД для повышения эффективности контрольных мероприятий проводить дактилоскопию мигрантов в российских аэропортах, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Парламентарий призвал установить устройства для такой проверки в региональных аэровокзалах, куда чаще всего прибывают трудовые мигранты по безвизовому режиму, прежде всего – из бывших республик СССР.

Сейчас эти устройства в рамках пилота работают только в аэропортах Москвы и на пропускном пункте Оренбургской области. При этом такая биометрическая система контроля демонстрирует хорошие результаты, отметил Нилов.

Ранее рассказали, сколько трудовых мигрантов из Средней Азии приехало в Алтайский край. Лидером по этому показателю оказался Узбекистан.

инициативы Мигранты

Комментарии 4

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Гость

07:34:40 22-06-2025

Нет мигрантов-нет проблем..

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Гость

10:13:56 22-06-2025

Гость (07:34:40 22-06-2025) Нет мигрантов-нет проблем.. ... Но аппараты всё равно нужно поставить.
А мигрантов запретить

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Гость

12:38:01 22-06-2025

Ну, вообще-то в СМИ было обнародовано, что порядка 6 млн мигрантов находятся в России. Из них только половина работает. Что делают остальные, где находятся, никто не знает.

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Гость

09:47:43 23-06-2025

Гость (12:38:01 22-06-2025) Ну, вообще-то в СМИ было обнародовано, что порядка 6 млн миг... ничего не делают, живут себе на деньги россиян спокойно, они большие молодцы) а мы побольше налогов заплатим, что бы им тут было хорошо и радостно

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