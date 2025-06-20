Мигрант не проскочит. В России вводят систему контроля за приезжими от партии "Новые люди"
"Мигрант ID" – новое решение проблемы с рабочей силой из-за рубежа
20 июня 2025, 13:20, ИА Амител
С 30 июня 2025 года в России начинается внедрение новой системы цифрового контроля за трудовыми иностранцами – "Мигрант ID". Ее разработкой и продвижением занимается партия "Новые люди".
Согласно нововведениям, с конца июня сбор биометрических данных для всех приезжих станет обязательным. Осенью в тестовом режиме заработает электронный профиль мигранта, а также появятся новые правила регистрации.
"Государство стремится контролировать каждый шаг граждан России, а для мигрантов у нас свобода. Должно быть наоборот. В системе "Мигрант ID" должна храниться информация о том, где живет мигрант, где работает, сколько получает и платит налогов. Утаить доходы не получится, все заполняется автоматически. За нарушения – депортация", – прокомментировал лидер партии "Новые люди", депутат Госдумы Алексей Нечаев.
Он подчеркнул, что цель системы – повысить безопасность в российских городах и обеспечить прозрачность нахождения и трудовой деятельности иностранных граждан.
Система "Мигрант ID" также предусматривает предварительный фильтр еще до въезда в страну. Иностранец обязан будет заполнить онлайн-заявку, указав сведения о квалификации, образовании, здоровье, судимостях и месте будущей работы. При обнаружении несоответствий в документах въезд в Россию будет запрещен.
После одобрения анкеты приезжему выдадут цифровой пропуск. На границе запланирована сверка информации и дополнительный сбор биометрии. В течение первой недели в России мигрант должен подтвердить наличие банковского счета, жилья и официального трудоустройства. За оформление пропуска будет взиматься госпошлина в размере 5 тысяч рублей.
Также "Новые люди" предлагают расширить полномочия регионов и дать им право устанавливать собственные ограничения. Среди них – обязательное знание русского языка для получения жилья, соблюдение норм площади на одного человека, а в отдельных случаях – введение комендантского часа для мигрантов. Все эти меры, по словам парламентария, могут начать действовать уже в этом году.
Таким образом, в городах страны ожидается усиление контроля за миграционными потоками и ужесточение условий пребывания для иностранных работников.
Ранее партия предлагала властям снизить поток мигрантов за счет технологической модернизации. А также создать в регионах добровольные патрульные отряды из числа бывших военнослужащих СВО.
13:56:34 20-06-2025
Пусть ещё все свои жидкости сдают на анализы, раз частые случаи изнасилований, чтоб сразу находить горячих нетерпежников
14:08:36 20-06-2025
И главное отработал - и домой.
Без этих вот получений гражданства.
15:47:19 20-06-2025
Главное запретить привозить семьи и Н какого граждансва
02:44:01 22-06-2025
Сделайте что-либо с уже понаехавшими и имеющими вид на жительство, прописку и жильё! Их же тьма тьмущая! Это прямая угроза России, её населению, будущему наших детей!0