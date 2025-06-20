Мигрант не проскочит. В России вводят систему контроля за приезжими от партии "Новые люди"

"Мигрант ID" – новое решение проблемы с рабочей силой из-за рубежа

20 июня 2025, 13:20, ИА Амител

Мигранты в Барнауле / Фото: amic.ru

С 30 июня 2025 года в России начинается внедрение новой системы цифрового контроля за трудовыми иностранцами – "Мигрант ID". Ее разработкой и продвижением занимается партия "Новые люди".

Согласно нововведениям, с конца июня сбор биометрических данных для всех приезжих станет обязательным. Осенью в тестовом режиме заработает электронный профиль мигранта, а также появятся новые правила регистрации.

"Государство стремится контролировать каждый шаг граждан России, а для мигрантов у нас свобода. Должно быть наоборот. В системе "Мигрант ID" должна храниться информация о том, где живет мигрант, где работает, сколько получает и платит налогов. Утаить доходы не получится, все заполняется автоматически. За нарушения – депортация", – прокомментировал лидер партии "Новые люди", депутат Госдумы Алексей Нечаев.

Он подчеркнул, что цель системы – повысить безопасность в российских городах и обеспечить прозрачность нахождения и трудовой деятельности иностранных граждан.

Алексей Нечаев / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Система "Мигрант ID" также предусматривает предварительный фильтр еще до въезда в страну. Иностранец обязан будет заполнить онлайн-заявку, указав сведения о квалификации, образовании, здоровье, судимостях и месте будущей работы. При обнаружении несоответствий в документах въезд в Россию будет запрещен.

После одобрения анкеты приезжему выдадут цифровой пропуск. На границе запланирована сверка информации и дополнительный сбор биометрии. В течение первой недели в России мигрант должен подтвердить наличие банковского счета, жилья и официального трудоустройства. За оформление пропуска будет взиматься госпошлина в размере 5 тысяч рублей.

Также "Новые люди" предлагают расширить полномочия регионов и дать им право устанавливать собственные ограничения. Среди них – обязательное знание русского языка для получения жилья, соблюдение норм площади на одного человека, а в отдельных случаях – введение комендантского часа для мигрантов. Все эти меры, по словам парламентария, могут начать действовать уже в этом году.

Таким образом, в городах страны ожидается усиление контроля за миграционными потоками и ужесточение условий пребывания для иностранных работников.

Ранее партия предлагала властям снизить поток мигрантов за счет технологической модернизации. А также создать в регионах добровольные патрульные отряды из числа бывших военнослужащих СВО.