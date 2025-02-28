Энергетики станет нельзя продавать детям, а регионам запретят брать плату за отопление круглый год

28 февраля 2025, 06:15, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

Сразу несколько важных законов начнут действовать с первого дня весны, 1 марта 2025 года. Так, по всей стране станет запрещено продавать энергетические напитки несовершеннолетним. Кроме того, полис ОСАГО станет не обязателен при постановке авто на учет. Наконец, владельцам участков теперь будут давать лишь три года на то, чтобы привести свою собственность в порядок.

Плюс, бывшие военнослужащие получат ощутимую прибавку к пенсии.

Подробнее об этих и других самых важных изменениях, которые ждут россиян в марте 2025 года, – в карточках на amic.ru.

1 Пенсии военнослужащих Пенсии бывших военнослужащих "подтянут" до уровня инфляции, зафиксированного по итогам 2024 года. Напомним, выплаты этой категории граждан индексируют 1 октября. Но уровень, на который их повысили в прошлый раз, оказался ниже необходимого. Поэтому было решено проиндексировать военные пенсии – с 1 марта они вырастут на 4,4%. Таким образом, общий рост составит 9,5%. Напомним, этот вид пенсий положен не только военнослужащим. Есть и приравненные к ним категории – те, кто служил в некоторых структурах МВД, ФСИН, МЧС, ФСБ и разведке, отделах по борьбе с наркотиками и ряде других ведомств. Подробнее о том, кому и на сколько повысят пенсии с 1 марта 2025 года, читайте в материале amic.ru

2 Запрет энергетиков для несовершеннолетних С марта продажа энергетических напитков несовершеннолетним будет официально запрещена по всей России. Напомним, ранее такое решение субъекты РФ принимали отдельно: например, в Алтайском крае подобный запрет действует уже несколько лет. Теперь начнет действовать федеральный закон. Под энергетиками в документе понимается любой напиток, в составе которого есть "тонизирующие вещества, в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека". Исключение составят только чай, кофе и напитки на их основе. Так что теперь продавец будет иметь полное право попросить документ, если сомневается в возрасте покупателя, пришедшего за банкой энергетика. Кроме того, регионы получат право запрещать продажу энергетиков вблизи школ и других соцучреждений, как это происходит с алкогольными напитками.

3 Платить за отопление нужно будет только в сезон С 1 марта меняются правила оплаты отопления. Вернее, российские власти стараются унифицировать эту систему, чтобы способы внесения платы за услугу в разных регионах не отличались. Сейчас основных метода два. Большинство регионов платит за коммунальную услугу по факту, когда наступают холода и "включаются" батареи. Но есть и субъекты, где годовая сумма за отопление равномерно "размазывается" по всем 12 месяцам. То есть суммы в квитанциях меньше, но оплачивать тепло приходится даже летом. За основу при этом берут показания счетчиков за прошлый год. Ранее регионы могли самостоятельно выбирать, как им взимать плату за отопление с населения. Теперь же перейти с первого метода на второй будет невозможно. При этом субъекты, где уже платят за отопление равными частями, могут сохранить свою систему.

4 Три года на освоение участка С 1 марта в России начнет действовать нашумевший закон, по которому собственникам дается лишь три года на освоение своего участка. Об этом нововведении amic.ru уже писал ранее . Тогда больше всего споров вызвало положение, разрешающее изымать участки у тех, кто не смог привести его в порядок. С тех пор Росреестр успел дать исчерпывающие пояснения. Там подчеркнули: три года дается именно на освоение участка, а не на начало его использования. За это время собственник должен привести свою землю в порядок: убрать оттуда мусор и сорняки, а также полностью подготовить территорию под целевое использование. Через три года начнется еще один трехлетний период – за это время уже нужно начать использовать свой участок по целевому назначению. Если земля предназначена под строительство, то у собственника и вовсе будет пять лет. Другими словами, общий срок, в который собственник должен начать пользоваться своим участком, составляет 6–8 лет. А нормы, вступающие в силу с марта, направлены лишь на борьбу с заросшими и захламленными участками. Изъять участок могут, но это самая крайняя мера, подчеркивают в Росреестре. Просто так это сделать никто не имеет права – собственников сначала ждут предупреждения и штрафы.

5 Обязательная регистрация жилых домов Есть и еще одно нововведение, связанное с индивидуальной жилой застройкой. Теперь частные дома после завершения строительства нужно сразу же поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право на них. Ранее такого обязательства у россиян не было. Эксплуатировать постройки с 1 марта можно будет только после их полного оформления, подчеркивают в Росреестре. Кстати, еще одно изменение запрещает осуществлять сделки с землей, если в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) нет данных о местоположении границ участка. А постройки, расположенные на таких участках, нельзя будет оформить и поставить на кадастровый учет. Цель этих изменений – создать в стране полный и точный реестр недвижимости. Сейчас там есть порядка 17 млн участков без точных границ. При этом в каждом регионе насчитывается до пяти тысяч незарегистрированных жилых домов.

6 Самозапрет на выдачу кредитов Россияне смогут запретить самим себе брать кредиты и займы. Такая услуга появится на "Госуслугах" с 1 марта 2025 года. Если подать заявление до 22:00, то запрет начнет действовать в тот же день. Причем вид запрета можно будет выбрать как по типу кредитора (банк или МФО), так и по способу обращения – очно или онлайн. Можно будет вообще запретить оформление на себя любых кредитов. Нововведение нацелено на борьбу с мошенниками, которые обманными способами оформляют на россиян кредиты. Как только самозапрет начнет действовать, кредитные организации просто не смогут оформить на вас никакой кредитный договор. Опция не действует лишь на залоговые (ипотеки и автокредиты) и образовательные кредиты, так как в этой сфере уровень мошенничества минимальный. Через "Госуслуги" можно будет и снять самозапрет. Проводить эту процедуру россияне имеют право неограниченное количество раз. Информация обо всех заявлениях будет отражена в кредитной истории, но никак на нее не повлияет. Кстати, с сентября оформить самозапрет можно будет не только на портале госуслуг, но и в любом МФЦ.

7 Требования к рекламе кредитов Еще один закон вводит новые требования к рекламе кредитов и займов. Теперь в ней обязательно должны содержаться предупреждения и предостережения для заемщиков обо всех рисках. Обязательные фразы могут быть двух типов: "Оценивайте свои финансовые возможности и риски" и "Изучите все условия кредита (займа)". Где бы рекламное объявление ни было размещено, предупреждение должно занимать не меньше 5% площади. Если это видеоролик или реклама на радио, предостережение должно длиться не менее трех секунд.

8 Рабочие места для участников СВО С 1 марта 2025 года в России расширят трудовые гарантии для участников СВО. Ранее рабочие места граждан, которые подписали контракт с Минобороны для участия в специальной военной операции, сохранялись за ними лишь в течение года. Как быть с таким сотрудником дальше, в законе ничего сказано не было, поэтому их могли законно уволить. Теперь этот пробел в законодательстве убрали. Рабочие места участников СВО будут сохранены за ними в течение всего срока прохождения военной службы. Кроме того, на этот же период будут сохранены и трудовые гарантии для членов их семей.

9 ОСАГО не попросят при регистрации авто Полис ОСАГО перестанет быть обязателен при постановке машины на учет в Госавтоинспекции. Соответствующий закон, принятый еще летом 2024-го, начнет действовать 1 марта. Страховку не будут спрашивать ни при регистрации нового автомобиля, ни при смене владельца. Власти решили, что это требование было излишним. При этом сам полис остается обязательным. За отсутствие ОСАГО водителя, как и прежде, могут оштрафовать на 800 рублей. Более того, с 1 марта в России стартует эксперимент, в рамках которого отслеживать водителей без страховки начнут с помощью дорожных камер. В течение первого года нарушителей, пойманных таким образом, штрафовать не будут – они получат на "Госуслуги" лишь предупреждение.