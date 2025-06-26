Биотехнологи и провизоры. АлтГУ выделил 225 бюджетных мест на химические направления

Рассказываем о правилах и нововведениях подачи документов

26 июня 2025, 08:45, ИА Амител

Алтайский госуниверситет / Фото: пресс-служба вуза

20 июня в российских вузах стартовала приемная кампания. Абитуриенты, завершившие сдачу экзаменов, теперь выбирают новое учебное заведение. Алтайский государственный университет (АлтГУ) в этом году готов принять на бесплатное обучение около 2700 студентов, из них 225 – на образовательные программы, связанные с химией. Биотехнологи, провизоры, специалисты по техносферной безопасности – лишь малая часть современных профессий, которым обучают в университете. Фокус российских вузов на подготовке специалистов по химии, биотехнологии, фармации и техносферной безопасности напрямую отвечает на вызовы современной экономики, ориентированной на развитие высокотехнологичных производств и импортозамещение.

В АлтГУ кадры для химической промышленности готовит институт химии и химико-фармацевтических технологий. Здесь открыли более десяти образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

Бакалавриат и специалитет

Лидеры по числу бюджетных мест в бакалавриате и специалитете:

"Химия" с профилем "Теоретическая и экспериментальная химия";

"Биотехнология" с профилем "Биотехнология продуктов на основе растительного сырья";

"Химическая технология" с профилем "Химическое, фармацевтическое и косметическое производство";

"Техносферная безопасность с профилем "Безопасность жизнедеятельности в техносфере".

На каждом из направлений подготовили по 30 бюджетных мест.

Кстати, на "Техносферной безопасности" есть возможность учиться заочно. Поступить на бюджет смогут 25 человек.

Особой популярностью пользуется у абитуриентов программа "Фармация" со специализацией "Разработка биофармпрепаратов". Студенты этого направления получают компетенции в области именно разработки и производства фармацевтической продуктов, смогут заниматься фармдеятельностью, экспертно-аналитической работой, управлением в сфере оборота лекарств и аптечной продукции. Здесь на бюджет готовы зачислить 25 человек.

Химические лаборатории Алтайского госуниверситета / Фото: пресс-служба Медиа.Hub ("МедиаХаб")

Магистратура

Магистратура в этом году ждет 40 бюджетников. Места распределились поровну на следующие направления подготовки:

"Химия" с профилем "Фундаментальная и прикладная химия веществ и материалов" и профилем "Квантовые технологии, компьютерный наноинжиниринг, физикохимия и экспертиза материалов";

"Химическая технология" с профилем "Химическая и биотехнологическая переработка растительного сырья";

"Техносферная безопасность" с профилем "Комплексная безопасность, народосбережение, ресурсосбережение в системе БЖД".

Все перечисленные программы очные.

Порядок и сроки подачи документов

Приемная комиссия начала прием документов в пятницу, 20 июня. Подать документы можно как лично, так и онлайн.

Приемная комиссия Алтайского государственного университета ждет абитуриентов по адресу: пр. Ленина, 61. Подача документов онлайн доступна на официальном сайте АлтГУ в разделе "Личный кабинет абитуриента" и на портале "Госуслуг".

До 15 июля 2025 года нужно успеть тем, кто будет поступать на программы бакалавриата и специалитета и сдавать экзамены в вузе, например, выпускникам СПО и иностранным абитуриентам. Для поступающих по результатам ЕГЭ прием документов продлится до 25 июля. На платное обучение документы можно подавать до 22 августа текущего года.

До 18 августа 2025-го нужно успеть тем, кто претендует на места бюджетного набора по программам магистратуры. На платное обучение документы можно подать до 25 августа 2025 года.

Важное изменение в процедуре зачисления

Важно, что с этого года зачисление в вуз проходит по согласию абитуриентов, а не по оригиналам школьных аттестатов. Согласие на зачисление подается не на конкретное направление подготовки, а общее на зачисление в Алтайский государственный университет. То есть если абитуриент выбирает пять направлений подготовки или специальностей АлтГУ, то согласие будет действовать для всех выбранных программ.

Задать вопросы приемной комиссии Алтайского государственного университета можно уже сейчас по телефону: +7 (3852) 291-222.