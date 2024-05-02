Битва титанов. Как Барнаул станет столицей шахмат, куда съедутся чемпионы России

Мало кто знает, что в Барнауле находятся шахматы, которыми играл кардинал Ришелье из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"

02 мая 2024, 10:05, ИА Амител

Сильнейшие шахматисты страны будут биться в Барнауле за звание чемпионов России. В августе 2024 года в столице Алтайского края пройдет суперфинал России по шахматам. В гости ждут чемпионку России и Европы Валентину Гунину, чемпиона России Владислава Артемьева и других. Почему такие высокие соревнования проведут именно в Барнауле, в "Переговорке" на amic.ru рассказали научный руководитель Музея шахмат ФШР, кандидат исторических наук Дмитрий Олейников и президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов. Турнир пройдет в театре драмы, и посмотреть на игру титанов сможет каждый. В это же время рядом будет работать передвижная выставка российского музея шахмат. Кстати, в Барнауле находятся шахматы, которыми в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" играл кардинал Ришелье, и набор, которым режиссер Иван Пырьев играл со Сталиным. Поговорили и о первом в России шахматном лагере, уже этим летом открывающемся в Алтайском крае, а в будущем организаторы намерены сделать его круглогодичным и международным.

Кто в "Переговорке"



Дмитрий Олейников – историк, шахматист, автор статей и пособий по теории шахматной игры, научный руководитель Музея шахмат ФШР, кандидат исторических наук.



Артем Поломошнов – президент Федерации шахмат Алтайского края.

02:34 "У нас традиция: проводить главный турнир года в наиболее интересных городах России". Почему суперфинал по шахматам пройдет именно в Барнауле и насколько столица Алтайского края готова к этому мероприятию.

04:35 Многократная чемпионка России и Европы Валентина Гунина, чемпион России Владислав Артемьев, гроссмейстер Андрей Есипенко и еще ждут многих других. Дмитрий Олейников – о том, кто приедет на турнир в Барнаул.

06:00 "Сможем оставить след в истории шахмат". Артем Поломошнов – о том, что помогло Барнаулу убедить организаторов суперфинала провести его именно у нас.

07:07 Как развиваются шахматы в Алтайском крае и об отношениях правительства края и Федерации шахмат.

08:39 "Гостиницы – не менее четырех звезд, турнир в значимых культурных учреждениях". Какие требования предъявляют к территориям, которые претендуют на проведение суперфинала России по шахматам.

10:15 Не только игры. О Всероссийской конференции и обучающих курсах для педагогов всей России, которые будут проходить параллельно с турниром.

11:12 Почему дам просили снять каблуки. О некоторых нюансах при проведении шахматных турниров.

12:50 Сколько зарабатывают шахматные чемпионы. И что получат победители суперфинала в Барнауле.

13:55 Абсолютно бесплатно. Как будет организован турнир в Барнауле и можно ли прийти посмотреть на игру.

15:19 Где еще можно будет поиграть в шахматы, кроме театра драмы.

16:07 Почему шахматы, "ушедшие в интернет", снова возвращаются в реальность.

16:34 "3 мая в Барнауле ждут 400 детей на один из крупнейших турниров в России". Какие еще шахматные события проходят в Алтайском крае.

18:51 А деньги откуда?

19:46 О первом в России детском шахматном лагере, который создают в Алтайском крае. Он начнет работать уже этим летом. А в планах – сделать его круглогодичным и международным. Но для этого сейчас нужна помощь, рассказывает Артем Поломошнов.

24:13 Шахматы, которые летали в космос и которыми играли в блокадном Ленинграде. О музее шахмат, возглавляемом Дмитрием Олейниковым.

26:31 О передвижной выставке музея шахмат, которая приедет в Барнаул. И о ценностях нашего города: шахматы, которыми режиссер Иван Пырьев играл со Сталиным, и фигуры, "засветившиеся" в руках кардинала Ришелье из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера".

29:28 "Под знаком шахмат". Артем Поломошнов – о значимых событиях в Алтайском крае в 2024 году.