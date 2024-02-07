"Золотой ключик". Что за детский лагерь для любителей шахмат создадут на Алтае

Инициаторами проекта выступила федерация шахмат региона и ее руководитель Артем Поломошнов

07 февраля 2024, 06:40, ИА Амител

Шахматный турнир на Алтае / Фото: amic.ru

Специализированный детский лагерь "Золотой ключик" с уклоном на шахматное образование откроют в Тальменском районе Алтайского края. Инициаторами проекта выступила федерация шахмат региона, правительство края и местные власти. Рассказываем, почему появление такого лагеря на Алтае – важное событие не только для шахматистов, но и для всего краевого спорта.

Где появится лагерь?

В живописном месте среди сосен, берез и елей. "Золотой ключик" появился еще в советский период и предназначался для детей села Озерки, расположенного поблизости – примерно в полутора километрах. О деталях проекта подробнее написало издание "Алтайская правда".

Заместитель главы администрации Тальменского района по социальным вопросам Елена Сидорова пояснила газете, что в "Золотом ключике" есть 10 домиков для проживания, столовая, клуб, баня, две душевые, медпункт, стадион.

"Домики некруглогодичного пребывания, рассчитаны только на летний период и могут вмещать до 80 человек. В июне и июле мы традиционно проводили две большие смены, а в августе организовывали короткие трехдневные выезды для ребят из волонтерского движения, устраивали профилактические мероприятия для детей из группы риска", – рассказала Елена Сидорова.

По ее словам, ежегодно на содержание лагеря муниципалитет выделяет чуть менее 3 млн рублей. Учитывая, что лагерю уже много лет, ему требуется большое материально-техническое обновление.

Как будет работать лагерь?

С краевой федерацией шахмат уже достигнута договоренность, что за юными шахматистами из Тальменского района будет закреплена определенная квота и они станут постоянными участниками проводимых в "Золотом ключике" мероприятий и турниров.

Эту идею уже поддержали на уровне правительства региона и, в частности, Министерство спорта Алтайского края.

"Такой профильный лагерь – это ценный ресурс для развития молодежного спорта в регионе. Оценив потенциал проекта, был запущен процесс передачи земли и имущества "Золотого ключика" из муниципальной собственности в краевую. Далее учреждение будет закреплено за краевым шахматным клубом. Развитие лагеря ставится на контроль Минспорта", – приводит издание слова главы ведомства Ивана Нифонтова.

"Золотой ключик" планируется сделать круглогодичным. Это, конечно, потребует немалых инвестиций в строительство, как из регионального бюджета, так и внебюджетных фондов. Кроме того, федерации и местным властям предстоит разработать и концепцию лагеря: здесь можно проводить учебно-оздоровительные смены, сессии краевой гроссмейстерской школы, семинары, лекции, мастер-классы, турниры. Последние лет пять тематическая шахматная смена, рассчитанная на 50 детей, проводилась в лагере "Березка" Первомайского района.

Почему создание лагеря – важное событие?

Шахматы в Алтайском крае за последние годы развиваются очень активно. Проводятся турниры, реализуют различные программы. В конце 2022 года состоялось торжественное открытие нового помещения краевого шахматного клуба.

Президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов сообщил, что реализовать такой масштабный проект без поддержки властей и партнеров было бы невозможно. Речь идет о правительстве региона, а также попечительском совете региональной федерации шахмат, который возглавляет сенатор от Алтайского края Наталья Кувшинова. В него входят представители государственных и коммерческих структур.