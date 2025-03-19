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Бийчан попросили не развешивать одежду на мусорных баках

Вещи в хорошем состоянии рекомендовали отдавать в специальные организации

19 марта 2025, 11:30, ИА Амител

Одежда на контейнерной площадке / Фото: "Спецобслуживание плюс"

В Бийске жителей попросили не оставлять на контейнерных площадках одежду для малоимущих. О ситуации в своем Telegram-канале написало предприятие "Спецобслуживание плюс", занимающееся вывозом мусора.

"Вот такую картину увидел водитель мусоровоза. Мы, конечно, понимаем бийчан, которые хотят помочь малоимущим гражданам, но устраивать "базар-вокзал" на контейнерной площадке все же не стоит!" – говорится в обращении к жителям квартала АБ.

Вещи в хорошем состоянии рекомендовали отдавать в специальные организации, которые в Бийске есть.

Розы в техногрунте сделанном из отходов/ Фото: amic.ru

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НОВОСТИЭкология
Бийск забавные истории мусор

Комментарии 11

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Гость

11:39:40 19-03-2025

еще и бегать эти организации искать.. а проезд кто оплатит?

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Жора

12:02:38 19-03-2025

Гость (11:39:40 19-03-2025) еще и бегать эти организации искать.. а проезд кто оплатит?... Зачем бегать, там же и машина стоит рядом на фото.

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Гость

12:02:46 19-03-2025

Напишите эти адреса! И в Барнауле тоже.

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Гость

12:10:38 19-03-2025

Развешивал,развешиваю и буду развешивать. Они там более получаса не висят.

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Гость

15:45:01 19-03-2025

Гость (12:10:38 19-03-2025) Развешивал,развешиваю и буду развешивать. Они там более полу... Да выброси ты это хлам и не мучайся от жадности.

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Гость

15:59:26 19-03-2025

Гость (15:45:01 19-03-2025) Да выброси ты это хлам и не мучайся от жадности.... А при чем тут жадность? Человек свои вещи выложил для бомжей. Какие у него выгоды?

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dok_CФ

12:17:34 19-03-2025

Реальная ситуация - требуется раздельный сбор .. всего, заметят депутаты или не?

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Гость

12:34:13 19-03-2025

В свинарниках по-моему аккуратнее, чем у жителей "муравейников"

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Гость

17:42:16 19-03-2025

Моежт еще перерабатывать начать весь мусор? У народа реально башню сносит как перед концом времен. Мамашки дуреют и требуют просто немыслимые пособия и субсидии, водилы плату за проезд как в Москве, а что не выше-то! Коммунальные службы решения проблем силами самих жильцов.

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Гость

22:00:07 19-03-2025

На свалке живут "те самые" люди в шалашах и всё сортируют. И трудовая инспекция туда вряд ли ездит )

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Никак

15:44:27 20-03-2025

Вы лучше бы попросили или организовали вывоз мусора да уборку вокруг мусорных площадок. Как раз на вашем фото вокруг мусорной площадки мусором всё завален.
Попросили оне...
Не город а сплошная помойка.

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