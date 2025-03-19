Бийчан попросили не развешивать одежду на мусорных баках

Вещи в хорошем состоянии рекомендовали отдавать в специальные организации

19 марта 2025, 11:30, ИА Амител

Одежда на контейнерной площадке / Фото: "Спецобслуживание плюс"

В Бийске жителей попросили не оставлять на контейнерных площадках одежду для малоимущих. О ситуации в своем Telegram-канале написало предприятие "Спецобслуживание плюс", занимающееся вывозом мусора.

"Вот такую картину увидел водитель мусоровоза. Мы, конечно, понимаем бийчан, которые хотят помочь малоимущим гражданам, но устраивать "базар-вокзал" на контейнерной площадке все же не стоит!" – говорится в обращении к жителям квартала АБ.

Вещи в хорошем состоянии рекомендовали отдавать в специальные организации, которые в Бийске есть.