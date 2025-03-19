Бийчан попросили не развешивать одежду на мусорных баках
Вещи в хорошем состоянии рекомендовали отдавать в специальные организации
19 марта 2025, 11:30, ИА Амител
Одежда на контейнерной площадке / Фото: "Спецобслуживание плюс"
В Бийске жителей попросили не оставлять на контейнерных площадках одежду для малоимущих. О ситуации в своем Telegram-канале написало предприятие "Спецобслуживание плюс", занимающееся вывозом мусора.
"Вот такую картину увидел водитель мусоровоза. Мы, конечно, понимаем бийчан, которые хотят помочь малоимущим гражданам, но устраивать "базар-вокзал" на контейнерной площадке все же не стоит!" – говорится в обращении к жителям квартала АБ.
Вещи в хорошем состоянии рекомендовали отдавать в специальные организации, которые в Бийске есть.
11:39:40 19-03-2025
еще и бегать эти организации искать.. а проезд кто оплатит?
12:02:38 19-03-2025
Гость (11:39:40 19-03-2025) еще и бегать эти организации искать.. а проезд кто оплатит?... Зачем бегать, там же и машина стоит рядом на фото.
12:02:46 19-03-2025
Напишите эти адреса! И в Барнауле тоже.
12:10:38 19-03-2025
Развешивал,развешиваю и буду развешивать. Они там более получаса не висят.
15:45:01 19-03-2025
Гость (12:10:38 19-03-2025) Развешивал,развешиваю и буду развешивать. Они там более полу... Да выброси ты это хлам и не мучайся от жадности.
15:59:26 19-03-2025
Гость (15:45:01 19-03-2025) Да выброси ты это хлам и не мучайся от жадности.... А при чем тут жадность? Человек свои вещи выложил для бомжей. Какие у него выгоды?
12:17:34 19-03-2025
Реальная ситуация - требуется раздельный сбор .. всего, заметят депутаты или не?
12:34:13 19-03-2025
В свинарниках по-моему аккуратнее, чем у жителей "муравейников"
17:42:16 19-03-2025
Моежт еще перерабатывать начать весь мусор? У народа реально башню сносит как перед концом времен. Мамашки дуреют и требуют просто немыслимые пособия и субсидии, водилы плату за проезд как в Москве, а что не выше-то! Коммунальные службы решения проблем силами самих жильцов.
22:00:07 19-03-2025
На свалке живут "те самые" люди в шалашах и всё сортируют. И трудовая инспекция туда вряд ли ездит )
15:44:27 20-03-2025
Вы лучше бы попросили или организовали вывоз мусора да уборку вокруг мусорных площадок. Как раз на вашем фото вокруг мусорной площадки мусором всё завален.
Попросили оне...
Не город а сплошная помойка.