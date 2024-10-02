К 2027 году в Барнауле хотят построить пять заводов по переработке ТКО. Журналистам показали, как такой комплекс работает в Подмосковье

02 октября 2024, 06:10, ИА Амител

Розы в техногрунте сделанном из отходов/ Фото: amic.ru

В ближайшие годы в Алтайском крае собираются построить пять заводов по переработке отходов. Именно туда будут отправлять весь мусор региона, а вместо сегодняшних свалок появятся газоны и клумбы. Сейчас такие заводы в России уже есть. Один из самых крупных находится в Москве – на территории бывшей свалки, вместо которой теперь зеленый холм и чистое поле. Журналист amic.ru побывал на предприятии, посмотрел, как он работает, и узнал, похоже ли оно на те, что будут строить на Алтае в ближайшие годы.

Зачем Алтайскому краю пять комплексов по переработке ТКО?

В 2020 году президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым к 2030 году в России должна появиться устойчивая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Мусор сортируется, а объем отходов, которые направляются на полигон, снижается в два раза. Также предполагается, что более трети от всего объема ТКО будет использоваться в качестве вторичных материальных ресурсов (ВМР) и сырья.

Чтобы решить эти задачи, в стране необходимо построить современные комплексы по переработке и утилизации отходов (КПО). На данный момент в России построено 250 таких предприятий. В планах – возвести еще около 400 объектов по обращению с отходами и восемь экопромышленных парков.

Работа завода по сортировке мусора в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В Алтайском крае власти намерены создать пять комплексов по переработке отходов: КПО "Алейский", КПО "Бийский", КПО "Славгородский", КПО "Заринский" и КПО в Павловском районе (точный участок пока не выбран) для Барнаульской и Каменской зон. Эти пять предприятий должны полностью заменить собою свалки, и туда будут свозиться ТКО с территории всего региона, подчеркнула заместитель начальника управления природных ресурсов и нормирования Алтайского края Марина Бокий.

"Хотели сделать меньше предприятий. Но мы понимаем, что доставка будет дольше и доля сырья, пригодного для вторичной переработки, уменьшится. Поэтому решили делать не три или два завода, а пять", – пояснила она.

Цех переработки на московском комплексе / Фото: amic.ru

В региональном правительстве подчеркивают: КПО будут построены с высочайшим уровнем экологической безопасности.

"На стадии разработки проектной документации КПО проводится тщательный анализ возможного негативного воздействия на окружающую среду и, исходя из данных экспертиз, разрабатываются индивидуальные технические решения, которые обеспечат максимальную безопасность", – пояснили в правительстве.

В результате строительство новых КПО должно снизить объемы захоронения отходов, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, ликвидировать свалки, а также создать новые производства или развить уже существующие предприятия по переработке утильсырья. Также построенные заводы дадут рабочие места, позволят создавать новый бизнес и новые материалы, подчеркивают в правительстве.

Завод по переработке отходов в Москве/ Фото: amic.ru

Как вообще работают заводы по переработке отходов?

Технологическая схема сортировки ТКО индивидуальна для каждого комплекса. Ее подбирают на этапе проектирования объекта исходя из объема входящего потока отходов и его компонентного состава. Однако есть общие основные этапы:

Разгрузка ТКО. Мусоровозы везут отходы на КПО через весовой контроль и разгружают на закрытой площадке. После мусоровоз выезжает из комплекса, проходя через пункт дезинфекции колес и через повторное взвешивание. Подготовка ТКО. Отходы проходят предварительную сортировку. Их делят на крупногабаритные (КГО), полезные фракции (бумага, гофрокартон, пленка, стекло и так далее), опасные отходы и мелкую фракцию. Основная сортировка ТКО. Из подготовленного потока отходов отбирают компоненты, относящиеся к вторичным материальным ресурсам (ВМР), которые снова можно переработать и использовать. Подготовка вторичного сырья к реализации. Бумагу, картон, текстиль и пластик прессуют и упаковывают в кипы, а стекло грузят в транспортную тару. Извлечение остаточного ресурсного потенциала. Из оставшихся после извлечения ВМР получают компоненты с высокой теплотой сгорания для дальнейшего производства RDF-топлива. А органические отходы отправляют на участок компостирования. Обработка КГО. Крупногабаритные отходы (например, мебель, окна, двери и т.д. – Прим. ред.) вручную разбирают или дробят с помощью специализированного оборудования. А после извлекают вторичные материальные ресурсы. При этом уменьшается объем неутилизируемых остатков, которые идут на захоронение. Обработка мелкой фракции. Подвергается сепарации, грохочению и другим методам сортировки. Это помогает получить вторичное сырье. Обработка опасных отходов. Из них извлекают ценные компоненты (литий, серебро, никель и другие), а также металлические и пластиковые части, которые направляют на переработку или обезвреживание. Захоронение отходов. Отходы, которые остались после обработки и не подлежат дальнейшей утилизации, направляют на захоронение. Для этого готовят специальные площадки – карты. Дно карты защищено противофильтрационным экраном, который предотвращает возможное вредное воздействие на почву. Когда карта заполняется отходами, ее рекультивируют: поверх отходов наносят плодородный слой почвы, высаживают газон и кустарники.

Место захоронения отходов / Фото: amic.ru

И воздух чистый

По такому же принципу работает и современный комплекс по переработке отходов в Московской области – КПО "Нева". Это крупнейший завод по переработке ТКО в России и один из самых мощных в мире. Он работает круглосуточно в две смены. Финансируется предприятие инвесторами и государством. На этот завод приехали алтайские журналисты, чтобы посмотреть, как устроено производство и насколько оно удалено от ближайших поселений.

За километр до предприятия журналисты попросили автобус остановиться и вышли "подышать", чтобы проверить, чем пахнет в округе. Ведь одно из главных опасений людей – что вонь от мусоросортировочных заводов будет невозможная, а потому их якобы нельзя размещать рядом с населенными пунктами. Однако рядом с московским заводом журналисты никакого постороннего запаха не почувствовали.

Отсутствовал он и на территории предприятия. Только в самих цехах, где находился мусор, запах немного ощущался.

"Отличительная особенность комплекса в том, что здесь минимизированы выбросы и запахи. Все технологические процессы проходят в закрытом виде, чтобы было меньше воздействия на окружающую среду. Приемочная площадка тоже закрыта, чтобы мусор не разлетался и не было лишних запахов", – объяснил генеральный директор компании "Эковектор" Вадим Сергеев.

Вадим Сергеев / Фото: amic.ru

Он подчеркнул, что жители ближайших населенных пунктов (находятся на расстоянии менее километра) ранее бурно протестовали против КПО, однако после того как им показали, как работает предприятие, "вопросы снялись".

"Люди часто проявляют большую обеспокоенность по поводу того, чего не знают. Нужно просвещать их. И здесь важно быть честными. Именно незнание порождает слухи и домыслы. У нас создавались рабочие группы, люди могут прийти, со всем ознакомиться, оценить уровень работы. Вот здесь была генеральная свалка, огромная куча. Мы собрали этот мусор, сделали систему фильтрации, сверху высадили газон. Важно, чтобы правильно было реализовано. Опыт и знания позволяют все это делать", – указал Сергеев.

Как работает московский комплекс?

Московский завод гораздо крупнее тех, что планируют построить в Алтайском крае. На столичном предприятии перерабатывают 500 тысяч тонн мусора в год, в день сюда приходит более 50 машин с отходами. Для сравнения: на самом крупном алтайском заводе (который будет отвечать за Барнаульскую и Каменскую зоны) собираются перерабатывать около 250 тысяч тонн отходов – в два раза меньше. В КПО "Славгородский" – 70 тысяч тонн, в КПО "Заринский" – 30 тысяч тонн, а в остальных районах – по 100 тысяч тонн ТКО. Однако принцип работы один и тот же.

В составе предприятия четыре блока: административный корпус, весовая КПП, мусоросортировочный комплекс и участок компостирования.

Административный корпус КПО "Нева" / Фото: amic.ru

На весовой КПП каждую машину проверяют на радиационный фон и взвешивают. Прибытие авто фиксируется, а документы строго проверяют.

Несмотря на автоматические системы, без ручного труда обойтись не получится. Работники предприятия вручную отбирают стекло, которое может разбиться в сепараторе, большие куски пленки и картон. Затем оптический сканер "двухэтажного" оптического сепаратора выбирает из потока пластик, который воздухом отстреливает на отдельную ленту. После идет баллистическая сепарация – деление пластика на плоский (пакеты и пленку) и объемный (канистры, бутылки, флаконы и контейнеры). Объемный отправляется на отдельный сепаратор, который выбирает ПЭТ, и в отдельную кабину сортировки, где отбирается ВМР.

Есть и автоматические этапы – для макулатуры. Техника перебрасывает бумажные фракции на отдельную ленту, а сотрудники разбирают бумагу по сортам.

Дважды поток мусора проходит под магнитами, которые собирают металлические предметы. Вихретоковый сепаратор отбирает немагнитные металлы (например, жестяные банки), затем поток идет на контрольную ручную досортировку. Дальше вторсырье прессуется по "кубам" и его отправляют на переработку.

Цех компостирования / Фото: amic.ru

Органические отходы с сортировки попадают в цех компостирования (производительность 150 тысяч тонн в год) на ускоренную ферментацию. Мусор томится в 24 климатических камерах. В каждой – своя температура: от 15-20 до 75 градусов по Цельсию.

"В природе органика перегнивает за несколько месяцев – это долгий процесс с выделением фильтрата, с воздействием на окружающую среду. Чтобы обезвредить органику и во много раз снизить выбросы газа, выделения фильтрата, специально делаются участки компостирования. Процесс компостирования длится 21-28 дней. Материал нагревается до 65-75 градусов, в этот момент органика активно перегнивает, погибают все болезнетворные бактерии, микроорганизмы, получается стабилизированный технический грунт", – объяснил Сергеев.

После компостирования органика теряет примерно 20-25% веса и становится рассыпчатой. Затем идет процесс грохочения, чтобы убрать "балластную фракцию" – например, крышки, стекло и прочий мелкий мусор. Балластную фракцию отправляют на захоронение.

Грунт из органических отходов / Фото: amic.ru

Куда идут отходы?

На полигон попадает весь бытовой мусор, кроме опасных отходов. Подавляющее большинство – неотсортированные. Всего тут принимают порядка 42 фракций. 30% отходов – органика, и ее на заводе превращают в технический грунт, который используют при рекультивации нарушенных земель и карьеров, а также для строительных, дорожных работ и озеленения. Кстати, на территории завода есть даже клумба и теплица с таким грунтом. Здесь на бывших органических отходах растут розы, гвоздика, мята и другие растения.

25% отходов идет на производство RDF-топлива.

"RDF-топливо – это топливо из отходов. Фракцию используют цементные заводы, котельные для замещения природного газа. Основное содержание RDF-топлива – неликвидный пластик, который не перерабатывается. Например, пакеты-майки многослойные, из разных видов пластика, их перерабатывать сложно. Переработчики их не берут, это идет в RDF-топливо", – объяснил Вадим Сергеев.

RDF-топливо из отходов / Фото: amic.ru

Больше 20% отходов отправляется на вторичную переработку. Компании-переработчики приезжают на предприятие за вторсырьем ежедневно. Из него изготавливают стеклянные и пластиковые бутылки, спортивную форму, школьные тетради, картонные коробки, туалетную бумагу, трубы, тротуарную плитку и стройматериалы. В год комплекс может направить на вторичную переработку:

более 40 тысяч тонн пластика (из него получится 16 тысяч спальных мешков или утеплитель для 30 тысяч зимних курток);

150 тысяч тонн технологического грунта, им можно отсыпать более 100 км дорог;

почти 34 тонны бумаги и картона (можно сделать 680 млн школьных тетрадей);

более 22 тысяч тонн стекла (можно получить стекловату для утепления 110 тысяч домов).

Древесные отходы (чистая, не покрашенная древесина), которые попадают на предприятие, измельчают и отправляют на отопление комплекса. Это позволило заводу отказаться от использования природного газа, отметил специалист.

В итоге на захоронение отправляют лишь 25% от всех отходов. Вредные вещества при этом в почву не попадают: на предприятии есть установки для очистки сточных вод. Они помогают очистить ливневые и поверхностные стоки, пояснил Сергеев. В очистке используется соляная кислота, щелочь и другие реагенты, которые преобразовывают вредный фильтрат в воду. Пить ее, конечно, нельзя, но использовать для полива – можно.

Фильтрат (справа) и полученная вода (слева) / Фото: amic.ru

Карта захоронения ТКО – это вовсе не свалка, подчеркнул Вадим Сергеев. Сюда отправляют так называемые инертные отходы – остатки фарфоро-фаянсовых изделий, песок, гранитный щебень и тому подобное, – которые не содержат органики и вредных примесей, не выделяют вредных веществ и не наносят ущерба окружающей среде.

"На свалку же выбрасывается все подряд, не сортируется, не выбираются отходы, которые можно использовать. Органика не проходит обезвреживания. Свалка – это много лет вони и фильтрата", – подчеркнул Сергеев.

Теплица с растениями, которые частично растут на грунте из органических отходов

"Тут нет того, чего боится народ"

Вместе с журналистами на московский завод приехали и представители районов Алтайского края, где собираются построить КПО.

После экскурсии Надежда Торопова из Павловского района, жители которого активнее всего протестовали против строительства мусоросортировочного завода, отметила, что впечатления от предприятия у нее самые благоприятные и возражений против такого КПО больше нет.

"Тут нет того, чего боится народ: запахов, других негативных моментов. Если у нас будет такое предприятие, мы только за. Будем транслировать в районе, что такой завод нужен. К тому же нам нужны и рабочие места", – отметила она.

Цех сортировки на московском комплексе / Фото: amic.ru

Глава Зонального района Наталья Менщикова считает, что в их районе завод нужно строить уже сейчас: свалки ТКО переполнены, мусор складировать уже некуда.

"Из своих средств рекультивацию свалок мы сделать не можем, это дорого, но такой завод выручит и нас, и будущие поколения. Его строительство необходимо, иначе мы задохнемся в пластике и мусоре. То, что мы увидели, не пугает абсолютно, но есть определенные экономические условия. Если завод выстроит конкурентную среду по зарплате, то и кадры найдутся", – сказала Менщикова.

Представитель Рубцовского районного собрания депутатов Юрий Шинкоренко уверен, если людям правильно довести информацию о заводе, они не только не будут возражать против такого предприятия, но и поддержат его строительство.

"Я только за такой завод, его надо быстро построить. Нужно правильно организовать труд. Здесь меня удивила даже чистота пола. Классная вещь – теплицы, эффект хороший. Мы бы с удовольствием построили завод", – отметил он.

Один из цехов завода / Фото: amic.ru

Когда будут строить заводы на Алтае?

В Алтайском крае все пять заводов планируют построить уже к 2027 году, сообщила Марина Бокий. Совокупно предприятия будут перерабатывать примерно 500 тысяч тонн отходов в год.

"Заводы запускаются поэтапно, не одновременно враз начнут работать пять заводов. В 2027 году последний завод должен быть введен в эксплуатацию. Рекультивацию свалок начнем проводить, как только предприятия заработают. Иначе нам некуда везти отходы. Да, полигоны уже устаревшие, но пока мы вынуждены их использовать. Ждем заводы, после начнем закрывать свалки", – рассказала Марина Бокий.

Опыт рекультивации свалок в Алтайском крае уже есть: в 2024 году в Белокурихе таким образом избавились от полигона по нацпроекту "Чистая страна".

"В рамках федерального проекта Федерация нам дала субсидию в размере 50 млн. Свалку закрыли, насыпали плодородный слой, высадили траву. Теперь там газон. Со всеми остальными свалками будет то же", – рассказала она.

Спресованный мусор для вторичной переработки / Фото: amic.ru

Переработчики вторсырья в Алтайском крае тоже есть, указала Марина Бокий. И еще больше их появится, когда построят новые заводы, считает эксперт, ведь спрос на такие услуги вырастет.

"У нас сегодня есть предприятия, которые перерабатывают отходы от производства растительного масла, из них делают мыло. Есть те, кто делает из пластика синтепон для одеял в Новоалтайске. Есть предприятия, которые перерабатывают картон, бумагу и так далее", – отметила она.

Кстати, строительство новых КПО не повлияет на рост тарифов для населения, заверила Марина Бокий. А вот решение мусорной проблемы в крае нужно всем жителям региона без исключения.