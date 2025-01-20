Бийчан предупредили о "характерных громких хлопках" 20 января

Их причиной станут плановые испытания, которые проводят на одном из предприятий в промзоне

20 января 2025, 15:45, ИА Амител

Завод / Фото: unsplash.com / Ant Rozetsky

Жителей Бийска предупредили о "характерных громких хлопках", которые прогремят 20 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как рассказали в мэрии, их причиной станут плановые испытания, которые проводят на одном из предприятий в промзоне Бийска.

"Причин для волнения нет, идет плановая работа", – добавили в администрации.

Напомним, что в районе промзоны Бийска регулярно проводятся подобные испытания. Власти заранее о них предупреждают.