Бийчан предупредили о "характерных громких хлопках" 20 января
Их причиной станут плановые испытания, которые проводят на одном из предприятий в промзоне
20 января 2025, 15:45, ИА Амител
Завод / Фото: unsplash.com / Ant Rozetsky
Жителей Бийска предупредили о "характерных громких хлопках", которые прогремят 20 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Как рассказали в мэрии, их причиной станут плановые испытания, которые проводят на одном из предприятий в промзоне Бийска.
"Причин для волнения нет, идет плановая работа", – добавили в администрации.
Напомним, что в районе промзоны Бийска регулярно проводятся подобные испытания. Власти заранее о них предупреждают.
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