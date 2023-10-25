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Бийчан призывают вступить в народную дружину

Добровольцы смогут проявить свою гражданскую позицию и помочь создать в городе безопасную и комфортную среду

25 октября 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Жителей Бийска призывают вступить в народную дружину. Как сообщает "Бийский рабочий", добровольцы смогут проявить свою гражданскую позицию и помочь создать в городе безопасную и комфортную среду.

Дружинниками могут стать бийчане старше 18 лет, способные по деловым, моральным качествам и состоянию здоровья охранять общественный порядок. По федеральному закону дружинники помогают полиции, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, предупреждать и пресекать правонарушения, а также разъясняют нормы поведения в общественных местах.

Связаться по вопросам вступления можно с командиром ООНП "Народная дружина города Бийска" Максимом Беседовским по номеру телефона: 8-905-925-50-42.

Бийск Хорошие новости

Комментарии 10

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Гость

13:49:01 25-10-2023

волонтёры, народная дружина, юный друг пожарника, что ещё придумают что бы сократить расходы и увеличить свои доходы...?

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Гость

13:56:11 25-10-2023

А пенсия в 40 лет будет?

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Гость

13:59:21 25-10-2023

т.е. полицию досокращались, что не вытягивают?

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Гость

14:34:28 25-10-2023

Гость (13:59:21 25-10-2023) т.е. полицию досокращались, что не вытягивают?... Пехоту сократили, а офисный планктон приумножили.

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Гость

14:12:50 25-10-2023

всех досокрощались...

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Гость

14:16:28 25-10-2023

главный принцип обогащения буржуя - сокращать расходы и увеличивать доходы! и ни чего нового они тут не открыли, это всё было известно до них.

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Гость

14:37:46 25-10-2023

добровольцы --- тут их и запишут в добровольцы

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kuraltay-khan

15:03:50 25-10-2023

...в Барнауле удостоверение красного цвета, сам в ДНД... :):):)

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Гость

15:13:44 25-10-2023

Глупые комментаторы. Это в первую очередь для ВОСПИТАНИЯ нужно! А также для повышения пассионарности граждан. А вы все про деньги... Довоспитывались уже, деточки в классе пол помыть не могут, всем уборщиц подавай.

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Гость

19:17:25 25-10-2023

Гость (15:13:44 25-10-2023) Глупые комментаторы. Это в первую очередь для ВОСПИТАНИЯ ну... если нам сначала устроили такую жизнь что всё про деньги, а теперь пытаются за бесплатно перекрыть свои дыры!? то почему мы должны говорить про воспитание а не про деньги!??

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