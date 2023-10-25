Бийчан призывают вступить в народную дружину
Добровольцы смогут проявить свою гражданскую позицию и помочь создать в городе безопасную и комфортную среду
25 октября 2023, 13:31, ИА Амител
Жителей Бийска призывают вступить в народную дружину. Как сообщает "Бийский рабочий", добровольцы смогут проявить свою гражданскую позицию и помочь создать в городе безопасную и комфортную среду.
Дружинниками могут стать бийчане старше 18 лет, способные по деловым, моральным качествам и состоянию здоровья охранять общественный порядок. По федеральному закону дружинники помогают полиции, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, предупреждать и пресекать правонарушения, а также разъясняют нормы поведения в общественных местах.
Связаться по вопросам вступления можно с командиром ООНП "Народная дружина города Бийска" Максимом Беседовским по номеру телефона: 8-905-925-50-42.
13:49:01 25-10-2023
волонтёры, народная дружина, юный друг пожарника, что ещё придумают что бы сократить расходы и увеличить свои доходы...?
13:56:11 25-10-2023
А пенсия в 40 лет будет?
13:59:21 25-10-2023
т.е. полицию досокращались, что не вытягивают?
14:34:28 25-10-2023
Гость (13:59:21 25-10-2023) т.е. полицию досокращались, что не вытягивают?... Пехоту сократили, а офисный планктон приумножили.
14:12:50 25-10-2023
всех досокрощались...
14:16:28 25-10-2023
главный принцип обогащения буржуя - сокращать расходы и увеличивать доходы! и ни чего нового они тут не открыли, это всё было известно до них.
14:37:46 25-10-2023
добровольцы --- тут их и запишут в добровольцы
15:03:50 25-10-2023
...в Барнауле удостоверение красного цвета, сам в ДНД... :):):)
15:13:44 25-10-2023
Глупые комментаторы. Это в первую очередь для ВОСПИТАНИЯ нужно! А также для повышения пассионарности граждан. А вы все про деньги... Довоспитывались уже, деточки в классе пол помыть не могут, всем уборщиц подавай.
19:17:25 25-10-2023
Гость (15:13:44 25-10-2023) Глупые комментаторы. Это в первую очередь для ВОСПИТАНИЯ ну... если нам сначала устроили такую жизнь что всё про деньги, а теперь пытаются за бесплатно перекрыть свои дыры!? то почему мы должны говорить про воспитание а не про деньги!??