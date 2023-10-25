Бийчан призывают вступить в народную дружину

Добровольцы смогут проявить свою гражданскую позицию и помочь создать в городе безопасную и комфортную среду

25 октября 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

Жителей Бийска призывают вступить в народную дружину. Как сообщает "Бийский рабочий", добровольцы смогут проявить свою гражданскую позицию и помочь создать в городе безопасную и комфортную среду.

Дружинниками могут стать бийчане старше 18 лет, способные по деловым, моральным качествам и состоянию здоровья охранять общественный порядок. По федеральному закону дружинники помогают полиции, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, предупреждать и пресекать правонарушения, а также разъясняют нормы поведения в общественных местах.

Связаться по вопросам вступления можно с командиром ООНП "Народная дружина города Бийска" Максимом Беседовским по номеру телефона: 8-905-925-50-42.