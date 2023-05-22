В Алтайском крае определят обязанности дружинников по охране госграницы

Документ рассмотрят депутаты АКЗС в первом чтении на майской сессии

22 мая 2023, 12:50, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Члены народной дружины в Алтайском крае смогут вместе с пограничными нарядами участвовать в проверке документов у граждан, досматривать автомобили и грузы в пределах пограничной зоны, оказывать содействие в задержании лиц, подозреваемых в нарушении пограничного и пропускного режима. Такие полномочия дружинников предусмотрены законопроектом "О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в защите Государственной границы Российской Федерации на территории Алтайского края". Документ внесён в повестку сессии АКЗС, которая пройдёт 25 мая.

Предполагается, что за активное участие в защите границы члены дружин смогут получать поощрения, а за особые заслуги – представляться к краевым и федеральным наградам. Кроме того, возможно проведение конкурсов среди народных дружин и граждан, участвующих в защите госграницы, с поощрением победителей, рассказал вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

По состоянию на 1 января 2023 года в региональный реестр внесены 153 народные дружины общей численностью 3907 человек. Все они застрахованы за счёт средств краевого бюджета. "Только народная дружина "Барнаульская" насчитывает тысячу активных бойцов, которые взаимодействуют с органами полиции, УФСИН, помогают в наведении общественного порядка, участвуют в профилактических мероприятиях. С участием народной дружины удалось раскрыть более 400 преступлений, выявить тысячи административных правонарушений", – отметил Голобородько.Кроме того, в настоящее время на территории края действует девять казачьих обществ, это 372 казака. Они также участвуют в охране общественного порядка и помогают пресекать правонарушения.