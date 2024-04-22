Бийчан в очередной раз испугал звук взрыва

Как объяснили в мэрии, поводов для беспокойства нет

22 апреля 2024, 17:50, ИА Амител

Буквы "Бийск" / Фото: "Яндекс. Карты"

Жители некоторых районов Бийска испугались мощного звука, похожего на взрыв. Как сообщает "Бийский рабочий", вибрации ощущались на АБ и в районе училища № 46. Бийчане из Приобского района и вовсе заявили, что от взрыва "затряслись" дома.

Однако в администрации города заявили, что поводов для беспокойства нет.

"Это согласно технологическому процессу проводились работы одним из предприятий нашего города", – рассказали в пресс-службе. Вероятно, речь идет об утилизации отходов.В комментариях жители Бийска отметили, что руководителям завода стоило бы оповещать людей заранее, чтобы у них не было лишних поводов для беспокойства.