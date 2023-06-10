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Громкие хлопки прогремели над городом в Алтайском крае

Причина произошедшего уже известна

10 июня 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жители Бийска 9 июня услышали серию громких хлопков, напоминающих звуки взрыва, пишет "БР".

В городском управлении ГОЧС изданию рассказали, что это проводили плановые мероприятия оборонщики – на ФНПЦ "Алтай" утилизировали отходы.

Отмечается, что подобные звуки регулярно слышно в районе АБ, но на этот раз они дошли до Зеленого Клина, Мочища и Заречья. Вероятно, на это повлияло пониженное атмосферное давление, сказано в публикации.

Комментарии 3

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Гость

11:18:18 10-06-2023

От нас до Воронежа и Москвы далеко, поэтому не прятались.

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Гость

12:53:32 10-06-2023

Гость (11:18:18 10-06-2023) От нас до Воронежа и Москвы далеко, поэтому не прятались.... Просто это кто-то в ладоши хлопал! А, может быть, и ушами...

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Лея

16:35:55 11-06-2023

в бийске 3 работающих оборонки вродеб, чего удивляться. У Ч Е Н И Я! время, как известно, непростое

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