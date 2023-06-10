Громкие хлопки прогремели над городом в Алтайском крае

Причина произошедшего уже известна

10 июня 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Бийска 9 июня услышали серию громких хлопков, напоминающих звуки взрыва, пишет "БР".

В городском управлении ГОЧС изданию рассказали, что это проводили плановые мероприятия оборонщики – на ФНПЦ "Алтай" утилизировали отходы.

Отмечается, что подобные звуки регулярно слышно в районе АБ, но на этот раз они дошли до Зеленого Клина, Мочища и Заречья. Вероятно, на это повлияло пониженное атмосферное давление, сказано в публикации.