Громкие хлопки прогремели над городом в Алтайском крае
Причина произошедшего уже известна
10 июня 2023, 10:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жители Бийска 9 июня услышали серию громких хлопков, напоминающих звуки взрыва, пишет "БР".
В городском управлении ГОЧС изданию рассказали, что это проводили плановые мероприятия оборонщики – на ФНПЦ "Алтай" утилизировали отходы.
Отмечается, что подобные звуки регулярно слышно в районе АБ, но на этот раз они дошли до Зеленого Клина, Мочища и Заречья. Вероятно, на это повлияло пониженное атмосферное давление, сказано в публикации.
11:18:18 10-06-2023
От нас до Воронежа и Москвы далеко, поэтому не прятались.
12:53:32 10-06-2023
Гость (11:18:18 10-06-2023) От нас до Воронежа и Москвы далеко, поэтому не прятались.... Просто это кто-то в ладоши хлопал! А, может быть, и ушами...
16:35:55 11-06-2023
в бийске 3 работающих оборонки вродеб, чего удивляться. У Ч Е Н И Я! время, как известно, непростое