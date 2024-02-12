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Бийчанам ответили на жалобы о нехватке автобусов

Причиной, по словам перевозчика, стали поломки

12 февраля 2024, 11:31, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: pxhre.com
Салон автобуса / Фото: pxhre.com

Бийские перевозчики ответили на жалобы о том, что на линию 12 февраля вышло мало автобусов. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

По словам предпринимателей, причиной стали массовые поломки, часть из которых связана с непогодой. Сначала на некоторых улицах образовались лужи, а затем ударил мороз, что привело к проблемам с техникой. В данный момент автобусы ремонтируют. Также часть автобусов перебросили на отдаленные маршруты.

Горожан просят проявить терпение, потому что ситуация нормализуется уже в ближайшие дни.

Бийск Транспорт

Комментарии 1

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Гость

12:17:04 12-02-2024

А что у них там в контрактах прописано? Понять и простить ? С какой стати не исполнения государственных контрактов только перевозчикам позволено. Всем остальным летят штрафные санкции и в "чёрный список". Может с чинушек спросить за контроль исполнения контпактов.

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