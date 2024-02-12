Бийчанам ответили на жалобы о нехватке автобусов

Причиной, по словам перевозчика, стали поломки

12 февраля 2024, 11:31, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: pxhre.com

Бийские перевозчики ответили на жалобы о том, что на линию 12 февраля вышло мало автобусов. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

По словам предпринимателей, причиной стали массовые поломки, часть из которых связана с непогодой. Сначала на некоторых улицах образовались лужи, а затем ударил мороз, что привело к проблемам с техникой. В данный момент автобусы ремонтируют. Также часть автобусов перебросили на отдаленные маршруты.

Горожан просят проявить терпение, потому что ситуация нормализуется уже в ближайшие дни.