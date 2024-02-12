Барнаульцы пожаловались на двор, который за зиму ни разу не чистили
По словам местных жителей, сейчас там проехать невозможно
12 февраля 2024, 10:05, ИА Амител
Двор на Чудненко, 114 / Фото: "В курсе 22"
Жители Барнаула пожаловались на то, что их двор ни разу не почистили за зиму, а из-за ударившего мороза после недавней оттепели по нему теперь не проехать.
"Двор за всю зиму ни разу не чистился, а сейчас все замерзло, проехать невозможно", – приводит слова горожан "В курсе 22".
На прошлой неделе в Барнауле несколько дней стояла плюсовая температура, а также шел дождь. Однако 11 февраля стало снова холодно, а тротуары превратились в каток.
Ранее рассказали, кто в Барнауле должен убирать снег и куда жаловаться, если этого не делают.
10:17:19 12-02-2024
"Кто в Барнауле должен убирать снег и куда жаловаться, если этого не делают. " Обратитесь в общество защиты животных. Скажите, там под снегом кот замерзает.
10:21:24 12-02-2024
шуточки за 300 подъехали
10:31:42 12-02-2024
Ходите пешком, если проехать не возможно, совсем обленились.
10:34:34 12-02-2024
что за двор то?
10:57:26 12-02-2024
Управляющие компании - это дно...Пора бы одну из них решить лицензии.
12:07:20 12-02-2024
Гость (10:57:26 12-02-2024) Управляющие компании - это дно...Пора бы одну из них решить ... Не решить, а лишить, грамотей.
10:59:54 12-02-2024
У нас много лет никто не убегает двор, я жаловалась в жилищную инспекцию после жалобы один раз убрали и все и опять не убирают, жаловаться можно бесконечно.
11:00:26 12-02-2024
Таких дворов в Барнауле ПОЛНО!!!!!!!!!!!! И не только дворов!
11:07:41 12-02-2024
Сами колею в дождь набили, теперь им все виноваты. Походили бы денёк пешком, пока дождь. Задние мосты свои порастрясали.
13:41:09 12-02-2024
Двор по Попова 40 лет 10 никто не убирает. Ни зимой, ни летом. А ведь эту зарплату дворника кто-то получает.
15:18:33 12-02-2024
Гость (13:41:09 12-02-2024) Двор по Попова 40 лет 10 никто не убирает. Ни зимой, ни лето... Беда в том что бюджет на дворников во многих домах составляет 3-6 тысяч рублей в месяц. И на эти деньги просто не могут найти дворников.
15:22:52 12-02-2024
Гость (15:18:33 12-02-2024) Беда в том что бюджет на дворников во многих домах составляе... А платить больше не пробовали?
15:48:12 12-02-2024
Гость (15:22:52 12-02-2024) А платить больше не пробовали?... пробовали. у нашего дома бюджет на дворника в три раза выше, но работать все равно некому. у нас был дворник- таджик, который целыми днями наводил чистоту, потом уехал и все.
15:57:01 12-02-2024
Элен без ребят (15:48:12 12-02-2024) пробовали. у нашего дома бюджет на дворника в три раза выше,... Один дом? или сколько? немного есть привирание что за 30 т.р. обслуживать ОДИН дом никто не идет.
22:00:59 12-02-2024
Гость (15:22:52 12-02-2024) А платить больше не пробовали?... Так от вас зависит - платите больше на текущие расходы. Но вы и минимум не платите, задолженников на каждый дом 50%
15:25:50 12-02-2024
Гость (15:18:33 12-02-2024) Беда в том что бюджет на дворников во многих домах составляе... а чья это беда? жильцов дома? у них ТСЖ ил УК? скидывайтесь больше на содержание. и пусть зп дворника будет 15-20-25-30. если вы за содержание платите 10 рублей за квадратный метр жилья в МКД, то наивно надеяться, что к вам будет очередь стоять ради того чтоб ваш двор до асфальта вычистить...
13:54:25 12-02-2024
Красивая фотка. Сами виноваты. В субботу ездил на машине. И по возвращению в гараж пошел лопатой заравнивать колеи, которые накатал я и соседи. Вчера все подмерзло. Но я все равно пришел в гараж и начал убирать "шишки", чтобы можно было нормально проехать. Соседи по гаражам присоединились. Сегодня утром выехал спокойно, машина пузотерка. Вечером так же спокойно и заеду. Ваша жизнь в ваших руках.
15:13:03 12-02-2024
Гость (13:54:25 12-02-2024) Красивая фотка. Сами виноваты. В субботу ездил на машине. И ... Тоже был случай: намешанная снежная каша и по прогнозу сильное похолодание. Вышел с лопатой и один вдоль всей пятиэтажки за 20-30 минут убрал самые большие кучи. Проблема-то легко решаема, если не сидеть на диване и не ждать что все вам должны. Понятно же что намешанную кашу во всем городе одномоментно коммунальщики не уберут