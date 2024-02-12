Барнаульцы пожаловались на двор, который за зиму ни разу не чистили

По словам местных жителей, сейчас там проехать невозможно

12 февраля 2024, 10:05, ИА Амител

Двор на Чудненко, 114 / Фото: "В курсе 22"

Жители Барнаула пожаловались на то, что их двор ни разу не почистили за зиму, а из-за ударившего мороза после недавней оттепели по нему теперь не проехать.

"Двор за всю зиму ни разу не чистился, а сейчас все замерзло, проехать невозможно", – приводит слова горожан "В курсе 22".

На прошлой неделе в Барнауле несколько дней стояла плюсовая температура, а также шел дождь. Однако 11 февраля стало снова холодно, а тротуары превратились в каток.

Ранее рассказали, кто в Барнауле должен убирать снег и куда жаловаться, если этого не делают.