Бийчане борются с шумными компаниями при помощи муки
Некоторые жильцы дома отмечают, что от такого метода страдают не только нежелательные гости
13 августа 2023, 08:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жильцы дома на улице Советской в Бийске нашли необычный способ борьбы с шумными компаниями, которые собираются на лавочке. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Люди начали засыпать лавочки мукой, стиральным порошком или травой, чтобы на них невозможно было сесть. Отвадить непрошенных гостей не получилось, но при этом некоторые жильцы отмечают, что и сами страдают от таких методов.
В домоуправлении советуют брать с собой газеты или пакеты, стелить, а после убирать, чтобы лавочка оставалась грязной.
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